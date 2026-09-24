A Zona Azul de Araçatuba começa a ganhar uma nova configuração a partir da noite desta quinta-feira (24). A Mobitt Tecnologia e Sistemas Ltda., vencedora da licitação para operar o estacionamento rotativo no município, inicia a sinalização de solo das vagas.
Segundo a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, a pintura faz parte do cronograma de implantação do novo sistema, mas não representa o início da cobrança. A Prefeitura ainda não divulgou a data para o começo efetivo da operação.
O estacionamento rotativo está sem funcionamento desde outubro de 2024, quando terminou o contrato com a antiga concessionária.
A nova operação prevê 1.291 vagas rotativas pagas, além dos espaços destinados a idosos e pessoas com deficiência.
Tarifas previstas
As tarifas anunciadas são de R$ 1,30 por 30 minutos, R$ 2,60 por uma hora e R$ 5,20 por duas horas, período máximo previsto de permanência.
O novo sistema deverá oferecer pagamento por aplicativo, Pix, cartão, central telefônica gratuita e atendimento presencial.
Também está prevista a utilização de um veículo equipado com câmeras para reconhecimento de placas, destinado ao monitoramento operacional do estacionamento rotativo. A fiscalização das regras de trânsito continuará sob responsabilidade dos agentes municipais.
Cobrança ainda não começou
A pintura das vagas é uma das etapas para implantação da nova Zona Azul e não significa que o motorista já tenha de pagar para estacionar.
Enquanto a Prefeitura não anunciar oficialmente o início da operação, o estacionamento rotativo permanece sem cobrança.
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