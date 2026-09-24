A Zona Azul de Araçatuba começa a ganhar uma nova configuração a partir da noite desta quinta-feira (24). A Mobitt Tecnologia e Sistemas Ltda., vencedora da licitação para operar o estacionamento rotativo no município, inicia a sinalização de solo das vagas.

Segundo a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, a pintura faz parte do cronograma de implantação do novo sistema, mas não representa o início da cobrança. A Prefeitura ainda não divulgou a data para o começo efetivo da operação.

O estacionamento rotativo está sem funcionamento desde outubro de 2024, quando terminou o contrato com a antiga concessionária.