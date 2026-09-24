A Polícia Civil de Auriflama apreendeu dois irmãos, de 17 e 14 anos, suspeitos de participação na morte de Wesley da Costa Nascimento, de 19 anos. O jovem morreu na segunda-feira (21), após ser esfaqueado durante uma briga em uma área de lazer do município.

A Polícia Civil havia solicitado a internação dos adolescentes, e a Justiça deferiu o pedido. Após serem apreendidos, os dois foram encaminhados à Fundação Casa de Araçatuba.

Adolescentes falaram sobre briga

Os irmãos foram ouvidos pelo delegado responsável pela investigação, Felipe Costa Prado. Segundo o relato dos adolescentes à polícia, não houve um motivo específico para o episódio. Eles disseram que se envolveram em uma briga.