24 de setembro de 2026
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INVESTIGAÇÃO

Irmãos adolescentes são apreendidos por morte em Auriflama

Por Vitor Moretti | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Wesley da Costa Nascimento, de 19 anos, foi esfaqueado durante uma festa no último fim de semana em Auriflama
Wesley da Costa Nascimento, de 19 anos, foi esfaqueado durante uma festa no último fim de semana em Auriflama

A Polícia Civil de Auriflama apreendeu dois irmãos, de 17 e 14 anos, suspeitos de participação na morte de Wesley da Costa Nascimento, de 19 anos. O jovem morreu na segunda-feira (21), após ser esfaqueado durante uma briga em uma área de lazer do município.

A Polícia Civil havia solicitado a internação dos adolescentes, e a Justiça deferiu o pedido. Após serem apreendidos, os dois foram encaminhados à Fundação Casa de Araçatuba.

Adolescentes falaram sobre briga

Os irmãos foram ouvidos pelo delegado responsável pela investigação, Felipe Costa Prado. Segundo o relato dos adolescentes à polícia, não houve um motivo específico para o episódio. Eles disseram que se envolveram em uma briga.

A investigação apura as circunstâncias da morte e a participação de cada envolvido.

Polícia analisa vídeos

A Polícia Civil também busca identificar outras pessoas que aparecem nas imagens da ocorrência. Para isso, os investigadores analisam vídeos gravados durante a confusão.

Wesley estava internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) da Santa Casa de Araçatuba desde a madrugada de domingo (20). Ele havia sofrido quatro perfurações e morreu na tarde de segunda-feira.

A investigação prossegue para esclarecer a dinâmica do caso e identificar outros possíveis envolvidos.

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