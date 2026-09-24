A Câmara de Brejo Alegre realiza nesta quinta-feira (24), a partir das 20h, a 14ª Sessão Ordinária de 2026. Entre os assuntos previstos na Ordem do Dia estão três projetos encaminhados pelo Executivo relacionados à destinação de áreas públicas para construção de unidades habitacionais.

Os projetos de lei 9, 10 e 11, todos de 9 de setembro, autorizam a desafetação de bens públicos para viabilizar a construção das moradias. As três propostas estão em tramitação e são de autoria do prefeito Adriano Marcelo Bonilha, conforme registros da Câmara.

As matérias serão apreciadas em turno único de discussão e votação, em regime de urgência.

Três projetos na pauta