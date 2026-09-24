A Câmara de Brejo Alegre realiza nesta quinta-feira (24), a partir das 20h, a 14ª Sessão Ordinária de 2026. Entre os assuntos previstos na Ordem do Dia estão três projetos encaminhados pelo Executivo relacionados à destinação de áreas públicas para construção de unidades habitacionais.
Os projetos de lei 9, 10 e 11, todos de 9 de setembro, autorizam a desafetação de bens públicos para viabilizar a construção das moradias. As três propostas estão em tramitação e são de autoria do prefeito Adriano Marcelo Bonilha, conforme registros da Câmara.
As matérias serão apreciadas em turno único de discussão e votação, em regime de urgência.
Três projetos na pauta
O Projeto de Lei nº 9 autoriza a desafetação de um bem público para construção de unidades habitacionais. Os projetos 10 e 11 têm a mesma finalidade, envolvendo outros bens públicos destinados ao projeto habitacional.
A desafetação é o procedimento pelo qual um imóvel público deixa de ter a destinação pública anteriormente estabelecida, permitindo que receba outra finalidade prevista em lei.
Os três projetos constavam como em tramitação na atualização mais recente do sistema de proposições da Câmara.
A sessão será realizada no Edifício José Antonio Salvador, sede do Legislativo, com início previsto para as 20h.
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