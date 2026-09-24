Uma mulher de 82 anos morreu após ser atropelada na manhã desta quinta-feira (24), em Penápolis. O acidente aconteceu na rua Amazonas, no bairro Vila América, e envolveu um GM/Cruze conduzido por uma policial militar de 47 anos.

Segundo informações da ocorrência, o atropelamento aconteceu por volta das 7h50, na altura do número 218. A idosa atravessava a rua quando foi atingida pelo veículo, que seguia no sentido centro-bairro.

Conforme os levantamentos realizados no local, o ponto onde ocorreu o atropelamento não era destinado à travessia de pedestres.