Uma mulher de 82 anos morreu após ser atropelada na manhã desta quinta-feira (24), em Penápolis. O acidente aconteceu na rua Amazonas, no bairro Vila América, e envolveu um GM/Cruze conduzido por uma policial militar de 47 anos.
Segundo informações da ocorrência, o atropelamento aconteceu por volta das 7h50, na altura do número 218. A idosa atravessava a rua quando foi atingida pelo veículo, que seguia no sentido centro-bairro.
Conforme os levantamentos realizados no local, o ponto onde ocorreu o atropelamento não era destinado à travessia de pedestres.
A vítima foi socorrida e encaminhada ao Pronto-Socorro Municipal de Penápolis. Apesar do atendimento, não resistiu aos ferimentos e morreu.
A motorista não ficou ferida. Ela foi submetida ao teste do etilômetro, que apresentou resultado negativo para ingestão de álcool. A documentação da condutora e do veículo estava regular.
Uma câmera de segurança registrou o atropelamento. As imagens poderão auxiliar a investigação sobre a dinâmica do acidente.
O caso será investigado pela Polícia Civil. As circunstâncias do atropelamento permanecem sob apuração.
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