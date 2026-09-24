Uma ação integrada de saúde e segurança no trânsito atendeu caminhoneiros nesta quinta-feira (24), na base da Polícia Militar Rodoviária, na rodovia Marechal Rondon (SP-300), em Araçatuba.
A atividade foi realizada das 9h às 12h, no km 527,4, como parte da programação da Semana Nacional de Trânsito 2026.
Durante a ação, os motoristas tiveram acesso gratuito a testes de glicemia, aferição de pressão arterial e avaliações relacionadas à saúde dos olhos, incluindo glaucoma e acuidade visual.
Os participantes também tiveram contato com simuladores destinados à conscientização sobre os efeitos do consumo de álcool, do sono e do uso de drogas ilícitas na condução de veículos.
A programação incluiu ainda orientações sobre segurança no trânsito e distribuição de café aos caminhoneiros.
Testes e orientações
Ao longo da manhã, as equipes realizaram 40 testes de glicemia e 40 aferições de pressão arterial. Também foram distribuídos 180 panfletos com orientações e aplicados 15 adesivos refletivos em caminhões.
A Ademir Transportes distribuiu mudas de árvores aos participantes, acrescentando uma ação de conscientização ambiental às atividades realizadas no local.
Participaram ainda da mobilização o Policiamento Rodoviário, Detran-SP, concessionária ViaRondon, Sest Senat Araçatuba, Droga Raia e Sperta Motos.
A atividade integra as ações da Semana Nacional de Trânsito, voltadas à prevenção de acidentes e à conscientização de motoristas sobre cuidados com a saúde e segurança nas rodovias.
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