Uma ação integrada de saúde e segurança no trânsito atendeu caminhoneiros nesta quinta-feira (24), na base da Polícia Militar Rodoviária, na rodovia Marechal Rondon (SP-300), em Araçatuba.

A atividade foi realizada das 9h às 12h, no km 527,4, como parte da programação da Semana Nacional de Trânsito 2026.

Durante a ação, os motoristas tiveram acesso gratuito a testes de glicemia, aferição de pressão arterial e avaliações relacionadas à saúde dos olhos, incluindo glaucoma e acuidade visual.