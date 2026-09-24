Uma investigação iniciada em Araçatuba levou a Polícia Civil a identificar cerca de 100 vítimas de um esquema de extorsão no Estado de São Paulo, com prejuízo superior a R$ 1 milhão. A Operação Salmoneus, deflagrada nesta quinta-feira (24), cumpriu 15 mandados de busca e apreensão e dez de prisão temporária no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina.

Segundo o delegado Flávio Miranda, da Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Araçatuba, o trabalho começou após a identificação de duas vítimas no município. Somente em Araçatuba, o prejuízo ultrapassa R$ 100 mil.

A 1ª Delegacia de Investigações Gerais (DIG) conduz a apuração há mais de seis meses. De acordo com o delegado, a investigação identificou duas associações criminosas distintas, ambas com ligação com o sistema penitenciário do Rio Grande do Sul.

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