24 de setembro de 2026
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DOAÇÃO DE ÓRGÃOS

Lei em Araçatuba homenageia menina que doou órgãos

Por Vitor Moretti | da Redação
| Tempo de leitura: 3 min
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Arquivo pessoal
Laís Machado Celoni morreu aos três anos após sofrer uma hemorragia cerebral; decisão da família pela doação de órgãos ajudou outras pessoas e inspirou nova legislação municipal
Laís Machado Celoni morreu aos três anos após sofrer uma hemorragia cerebral; decisão da família pela doação de órgãos ajudou outras pessoas e inspirou nova legislação municipal

A história de Laís Machado Celoni, que morreu aos 3 anos após sofrer uma hemorragia cerebral, passou a dar nome a uma lei de incentivo à doação de órgãos e tecidos em Araçatuba. A legislação foi apresentada oficialmente nesta quinta-feira (24), durante cerimônia na Prefeitura, com a presença da família da menina, profissionais da saúde e autoridades municipais.

A Lei Municipal nº 9.122, sancionada em 2 de setembro, institui o Dia Municipal de Incentivo à Doação de Órgãos e Tecidos, celebrado anualmente em 27 de setembro, mesma data do Dia Nacional da Doação de Órgãos.

Laís morreu em junho de 2025. Segundo a mãe, Aline Machado Celoni, a menina apresentou forte dor de cabeça e exames constataram uma extensa hemorragia cerebral. O quadro se agravou até a confirmação da morte encefálica.

Aline e o marido, João, receberam então informações sobre a possibilidade de doar os órgãos da filha. O coração e os rins de Laís foram destinados a transplantes e beneficiaram três crianças.

“Meu esposo e eu olhamos um para o outro e a gente decidiu que sobre a morte a gente não conseguia fazer nada, mas a gente poderia levar a vida, levar a esperança para outra criança. Isso representa muito a Laís. A Laís gostava muito de viver, de brincar. Então foi aí que a gente decidiu falar sim”, contou Aline.

Conversa dentro de casa

Um dos objetivos da nova legislação é estimular as famílias a conversarem sobre a doação de órgãos.

A lei prevê ações de conscientização, divulgação de informações, campanhas educativas e cooperação entre poder público, hospitais e outras instituições, além de iniciativas de acolhimento às famílias doadoras.

Para Aline, conversar antecipadamente sobre o assunto pode ajudar famílias que futuramente precisem tomar uma decisão semelhante.

“É muito difícil a gente tomar essa decisão quando está num momento de muita dor, porque já são muitas decisões a serem tomadas. Então eu gostaria de falar que as pessoas conversem”, afirmou.

Santa Casa realizou 162 captações em 11 anos

Referência em alta complexidade para municípios da região, a Santa Casa de Araçatuba mantém equipe especializada no processo de doação de órgãos e tecidos.

Nos últimos 11 anos, segundo dados apresentados durante o evento, a instituição realizou 462 protocolos de morte encefálica, que resultaram em 162 captações efetivas.

O trabalho começa com a identificação de potenciais doadores e inclui os procedimentos para confirmação da morte encefálica, além do acolhimento e da entrevista com os familiares.

Segundo o provedor da Santa Casa, Éverton Santos, a abordagem humanizada é fundamental durante todo o processo.

“A questão que faz toda a diferença é o trabalho na humanização, no acolhimento e na conscientização das pessoas. Os familiares podem manifestar antecipadamente que têm o desejo de ser doadores de órgãos, porque, quando vamos abordar a família, isso fica mais fácil”, explicou.

Memória de Laís

Durante a cerimônia, a história de Laís também esteve presente em uma atividade simbólica. Em uma árvore, os participantes colocaram folhas com palavras relacionadas à doação e à continuidade da vida. A Prefeitura informa que a ação foi denominada “Árvore da Vida”.

Para Aline, a homenagem permite que a filha seja lembrada também pelas vidas beneficiadas pela doação.

“Meu coração está radiante, porque a gente consegue lembrar da Laís em todo esse evento, não só pela perda, mas pela vida que ela trouxe através dos seus órgãos”, disse.

A mãe espera que a história da filha ajude outras famílias a compreender a importância da doação.

“Olhem a minha história, olhem aquelas pessoas que se encontram no hospital. Tem pessoas que praticamente moram dentro do hospital e precisam de uma doação de alguém que nem conhecem, que fale sim para elas.”

Mãe de Laís, Aline Machado Celoni, se emocionou ao cantar canção dedicada à filha
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