A história de Laís Machado Celoni, que morreu aos 3 anos após sofrer uma hemorragia cerebral, passou a dar nome a uma lei de incentivo à doação de órgãos e tecidos em Araçatuba. A legislação foi apresentada oficialmente nesta quinta-feira (24), durante cerimônia na Prefeitura, com a presença da família da menina, profissionais da saúde e autoridades municipais.

A Lei Municipal nº 9.122, sancionada em 2 de setembro, institui o Dia Municipal de Incentivo à Doação de Órgãos e Tecidos, celebrado anualmente em 27 de setembro, mesma data do Dia Nacional da Doação de Órgãos.

Laís morreu em junho de 2025. Segundo a mãe, Aline Machado Celoni, a menina apresentou forte dor de cabeça e exames constataram uma extensa hemorragia cerebral. O quadro se agravou até a confirmação da morte encefálica.