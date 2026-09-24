Uma profissional de Birigui levou sua trajetória na moda para um dos principais eventos do segmento no mundo. Gislaine Balzano participou da programação da New York Fashion Week, em Nova York, onde atuou na direção criativa e na curadoria do Best of Fashion Awards – AI Edition, realizado em setembro.
Nascida em Birigui, Gislaine é filha do produtor de calçados infantis Waldir Teixeira de Brito e de Anacir Silva de Brito. A relação com a cidade de origem aparece como parte importante da trajetória profissional, que nos últimos anos passou a incluir trabalhos em mercados internacionais de moda.
Durante o evento em Manhattan, realizado em 11 de setembro, Gislaine foi responsável pela curadoria e direção criativa da apresentação que reuniu 30 designers. O projeto abordou temas como identidade cultural, sustentabilidade e inteligência artificial, além de contar com a participação de designers indígenas da Amazônia.
A programação também teve nomes conhecidos do mercado da moda entre os integrantes do júri, como a modelo e empresária Luiza Brunet. Gislaine e Luiza já haviam se encontrado em outro momento da carreira, durante a London Fashion Week, em um dos primeiros trabalhos internacionais da profissional de Birigui.
Ao longo da carreira, Gislaine também passou por projetos relacionados à moda em cidades como Londres, Paris e Milão. De acordo com o levantamento divulgado por ela, já coordenou trabalhos envolvendo mais de 90 marcas, 200 modelos e cerca de 500 profissionais ligados à produção de eventos de moda.
A New York Fashion Week (NYFW) é uma programação de eventos de moda realizada em Nova York, nos Estados Unidos, que reúne desfiles, apresentações de coleções, designers, modelos, marcas, imprensa e profissionais do setor.
Ela faz parte do calendário internacional de semanas de moda e serve como espaço para apresentação de novas coleções e tendências, além de promover negócios, networking e exposição de marcas e profissionais.
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