Uma profissional de Birigui levou sua trajetória na moda para um dos principais eventos do segmento no mundo. Gislaine Balzano participou da programação da New York Fashion Week, em Nova York, onde atuou na direção criativa e na curadoria do Best of Fashion Awards – AI Edition, realizado em setembro.

Nascida em Birigui, Gislaine é filha do produtor de calçados infantis Waldir Teixeira de Brito e de Anacir Silva de Brito. A relação com a cidade de origem aparece como parte importante da trajetória profissional, que nos últimos anos passou a incluir trabalhos em mercados internacionais de moda.

Durante o evento em Manhattan, realizado em 11 de setembro, Gislaine foi responsável pela curadoria e direção criativa da apresentação que reuniu 30 designers. O projeto abordou temas como identidade cultural, sustentabilidade e inteligência artificial, além de contar com a participação de designers indígenas da Amazônia.