Três mulheres foram presas pela Polícia Militar na tarde desta quarta-feira (23), em Araçatuba, suspeitas de envolvimento em furtos qualificados e corrupção de menor. A ocorrência teve início após o levantamento de imagens de câmeras de segurança de estabelecimentos comerciais no centro da cidade que registraram a atuação do grupo.

Segundo o boletim de ocorrência, os policiais receberam informações sobre furtos praticados em lojas da cidade e analisaram imagens dos sistemas de monitoramento. Em um dos casos, três mulheres teriam entrado em um estabelecimento acompanhadas de uma criança.

Durante as diligências, realizadas nos bairros Água Branca II e Paraíso, em Araçatuba, os policiais localizaram dois aparelhos de som apontados como produtos de furto. Um deles, da marca Amvox, foi encontrado escondido atrás da porta de um quarto. O segundo, da marca Aiwa, também foi localizado em uma das residências investigadas.