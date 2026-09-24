Três mulheres foram presas pela Polícia Militar na tarde desta quarta-feira (23), em Araçatuba, suspeitas de envolvimento em furtos qualificados e corrupção de menor. A ocorrência teve início após o levantamento de imagens de câmeras de segurança de estabelecimentos comerciais no centro da cidade que registraram a atuação do grupo.
Segundo o boletim de ocorrência, os policiais receberam informações sobre furtos praticados em lojas da cidade e analisaram imagens dos sistemas de monitoramento. Em um dos casos, três mulheres teriam entrado em um estabelecimento acompanhadas de uma criança.
Durante as diligências, realizadas nos bairros Água Branca II e Paraíso, em Araçatuba, os policiais localizaram dois aparelhos de som apontados como produtos de furto. Um deles, da marca Amvox, foi encontrado escondido atrás da porta de um quarto. O segundo, da marca Aiwa, também foi localizado em uma das residências investigadas.
De acordo com os registros policiais, duas das suspeitas foram vistas retirando caixas de som do local e deixando a loja em seguida. Os equipamentos foram posteriormente localizados durante as diligências realizadas pela Polícia Militar.
As buscas ocorreram em diferentes pontos de Araçatuba. Em uma residência, os policiais encontraram uma caixa de som da marca Amvox, escondida atrás de uma porta. Em outro endereço, foi localizada uma caixa de som da marca Aiwa, que também teria sido subtraída em um dos estabelecimentos comerciais.
As imagens de segurança foram apresentadas às equipes policiais e, posteriormente, utilizadas no procedimento de reconhecimento das suspeitas. Conforme consta no boletim, duas das mulheres foram reconhecidas pelas vítimas e uma terceira também foi apontada como participante dos crimes.
Ainda segundo o documento, durante a abordagem e as diligências, as três mulheres foram ouvidas. Duas confessaram integralmente os fatos, enquanto uma confirmou participação de forma parcial.
A ocorrência também envolveu uma criança, que, segundo o relato policial, teria acompanhado as suspeitas durante uma das ações. Por esse motivo, a autoridade policial registrou também o crime de corrupção de menor.
As três mulheres foram encaminhadas à Central de Polícia Judiciária de Araçatuba, onde a autoridade policial ratificou as prisões em flagrante pelos crimes de furto qualificado e corrupção de menor.
Os dois aparelhos de som recuperados foram reconhecidos como produtos de furto e restituídos às vítimas. Uma terceira caixa de som mencionada no boletim não havia sido localizada até o encerramento da ocorrência.
As três suspeitas permaneceram presas à disposição da Justiça.
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