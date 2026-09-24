24 de setembro de 2026
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PENÁPOLIS

Discussão por divisão de dinheiro de termina em agressão

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Vítima relatou ter sido atingida com socos e sofreu hematomas no olho e na mão
Vítima relatou ter sido atingida com socos e sofreu hematomas no olho e na mão

Um homem foi preso pela Polícia Militar, na tarde desta quarta-feira (23), suspeito de violência doméstica e lesão corporal no bairro Planalto, em Penápolis. A ocorrência foi registrada após uma discussão entre o casal.

Segundo o relato da vítima aos policiais, a discussão começou por causa da divisão do dinheiro obtido com a venda de materiais recicláveis. Durante o desentendimento, o companheiro teria passado a agredi-la com socos.

A mulher sofreu hematomas no olho e na mão. Após as agressões, o suspeito deixou o local, mas foi localizado posteriormente pelos policiais militares.

As partes foram encaminhadas para atendimento médico e, depois, conduzidas à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM). Após as providências da Polícia Judiciária, o homem permaneceu à disposição da Justiça.

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