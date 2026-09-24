24 de setembro de 2026
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NOVA ETA

Penápolis prevê R$ 50 milhões para ampliar estação de água

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Prefeitura de Penápolis
Obra financiada pelo Novo PAC terá automação e novas tecnologias
Obra financiada pelo Novo PAC terá automação e novas tecnologias

A Prefeitura de Penápolis publicou essa semana o edital para contratação das obras de reforma e ampliação da Estação de Tratamento de Água (ETA) do município. O projeto prevê investimento de R$ 50 milhões, por meio de recursos do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).

A intervenção busca aumentar a capacidade de tratamento e preparar a estrutura para acompanhar o crescimento da demanda por água na cidade.

O projeto prevê a modernização dos sistemas existentes, implantação de automação e adoção de novas tecnologias para tornar o tratamento mais eficiente.

Entre as melhorias está também a construção de uma unidade destinada à recuperação de efluentes. A estrutura permitirá reaproveitar parte da água utilizada durante o próprio processo de tratamento.

A contratação das obras será realizada por meio de concorrência eletrônica, conforme o edital publicado pelo município.

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