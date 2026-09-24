A Prefeitura de Penápolis publicou essa semana o edital para contratação das obras de reforma e ampliação da Estação de Tratamento de Água (ETA) do município. O projeto prevê investimento de R$ 50 milhões, por meio de recursos do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).

A intervenção busca aumentar a capacidade de tratamento e preparar a estrutura para acompanhar o crescimento da demanda por água na cidade.

O projeto prevê a modernização dos sistemas existentes, implantação de automação e adoção de novas tecnologias para tornar o tratamento mais eficiente.