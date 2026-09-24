Moradoras de Itapura, na região de Araçatuba, poderão realizar gratuitamente, até o dia 03 de outubro, exames de mamografia por meio da carreta do programa Mulheres de Peito.
A unidade móvel está entre as cinco cidades paulistas que recebem o serviço na reta final de setembro. A iniciativa busca ampliar o acesso ao diagnóstico e à prevenção do câncer de mama.
Com a atualização das regras de rastreamento, mulheres de 50 a 74 anos podem realizar o exame apresentando apenas documento de identidade e cartão do SUS.
Para pacientes de 35 a 49 anos e acima de 74 anos, é necessário apresentar pedido médico. O atendimento é destinado a mulheres com mais de 35 anos que não tenham realizado mamografia nos últimos 12 meses.
Como funciona
Os exames são realizados de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, com distribuição de até 50 senhas por dia. Aos sábados, o atendimento ocorre das 8h às 12h, com limite de 25 senhas, exceto em feriados.
As senhas são distribuídas por ordem de chegada.
Caso seja identificada alguma alteração no exame, a paciente é encaminhada pela rede pública de saúde para avaliação complementar e, quando necessário, tratamento.
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