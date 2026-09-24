Moradoras de Itapura, na região de Araçatuba, poderão realizar gratuitamente, até o dia 03 de outubro, exames de mamografia por meio da carreta do programa Mulheres de Peito.

A unidade móvel está entre as cinco cidades paulistas que recebem o serviço na reta final de setembro. A iniciativa busca ampliar o acesso ao diagnóstico e à prevenção do câncer de mama.

Com a atualização das regras de rastreamento, mulheres de 50 a 74 anos podem realizar o exame apresentando apenas documento de identidade e cartão do SUS.