24 de setembro de 2026
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MULHERES DE PEITO

Itapura recebe carreta para exames gratuitos de mamografia

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Governo de SP
Atendimento faz parte de ação estadual de prevenção ao câncer de mama
Atendimento faz parte de ação estadual de prevenção ao câncer de mama

Moradoras de Itapura, na região de Araçatuba, poderão realizar gratuitamente, até o dia 03 de outubro, exames de mamografia por meio da carreta do programa Mulheres de Peito.

A unidade móvel está entre as cinco cidades paulistas que recebem o serviço na reta final de setembro. A iniciativa busca ampliar o acesso ao diagnóstico e à prevenção do câncer de mama.

Com a atualização das regras de rastreamento, mulheres de 50 a 74 anos podem realizar o exame apresentando apenas documento de identidade e cartão do SUS.

Para pacientes de 35 a 49 anos e acima de 74 anos, é necessário apresentar pedido médico. O atendimento é destinado a mulheres com mais de 35 anos que não tenham realizado mamografia nos últimos 12 meses.

Como funciona

Os exames são realizados de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, com distribuição de até 50 senhas por dia. Aos sábados, o atendimento ocorre das 8h às 12h, com limite de 25 senhas, exceto em feriados.

As senhas são distribuídas por ordem de chegada.

Caso seja identificada alguma alteração no exame, a paciente é encaminhada pela rede pública de saúde para avaliação complementar e, quando necessário, tratamento.

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