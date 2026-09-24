A Polícia Civil investiga um caso de estupro contra uma mulher de 31 anos ocorrido na madrugada desta terça-feira (22), em Potirendaba, aproximadamente 120 km de Araçatuba. O suspeito foi preso horas depois da denúncia.

Segundo o registro policial divulgado nesta quarta-feira (23), o homem teria entrado na residência da vítima.

Imagens de uma câmera de segurança instalada em um imóvel vizinho registraram o momento em que o suspeito acessou a casa da mulher.