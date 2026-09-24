A Polícia Civil investiga um caso de estupro contra uma mulher de 31 anos ocorrido na madrugada desta terça-feira (22), em Potirendaba, aproximadamente 120 km de Araçatuba. O suspeito foi preso horas depois da denúncia.
Segundo o registro policial divulgado nesta quarta-feira (23), o homem teria entrado na residência da vítima.
Imagens de uma câmera de segurança instalada em um imóvel vizinho registraram o momento em que o suspeito acessou a casa da mulher.
Após o crime, a vítima foi encaminhada para atendimento médico e permaneceu internada no Hospital da Criança e Maternidade (HCM), em São José do Rio Preto.
A ocorrência chegou à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) após uma equipe do Projeto Acolher, do próprio hospital, acionar as autoridades.
No hospital, a vítima recebeu atendimento psicológico com auxílio de um intérprete de Libras. Conforme a avaliação registrada no atendimento, ela estava consciente e orientada e relatou a agressão sofrida. O caso segue sob investigação da Polícia Civil.
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