A Zatti Saúde está com 10 vagas de emprego destinadas a pessoas com deficiência (PcDs) em Araçatuba. As oportunidades abrangem cinco áreas diferentes e aceitam candidatos com qualquer tipo de deficiência, desde que seja apresentado o laudo caracterizador.

Há vagas para atendente, auxiliar de saúde bucal, auxiliar de farmácia, técnico de enfermagem e auxiliar de enfermagem.

Os interessados devem fazer o cadastro exclusivamente pela página da Zatti Saúde. No site da empresa, o acesso pode ser feito pelo banner “Temos vagas PCD”, localizado na parte superior da página. (https://bit.ly/4hne3MK)