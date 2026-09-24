24 de setembro de 2026
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ÁREA DA SÁUDE

Zatti abre 10 vagas para unidades de saúde em Araçatuba

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Prefeitura de Araçatuba
Oportunidades são para cinco funções e exigem laudo que comprove deficiência
Oportunidades são para cinco funções e exigem laudo que comprove deficiência

A Zatti Saúde está com 10 vagas de emprego destinadas a pessoas com deficiência (PcDs) em Araçatuba. As oportunidades abrangem cinco áreas diferentes e aceitam candidatos com qualquer tipo de deficiência, desde que seja apresentado o laudo caracterizador.

Há vagas para atendente, auxiliar de saúde bucal, auxiliar de farmácia, técnico de enfermagem e auxiliar de enfermagem.

Os interessados devem fazer o cadastro exclusivamente pela página da Zatti Saúde. No site da empresa, o acesso pode ser feito pelo banner “Temos vagas PCD”, localizado na parte superior da página. (https://bit.ly/4hne3MK)

Durante o processo de candidatura, é necessário preencher os dados solicitados, anexar o currículo e enviar o laudo caracterizador da deficiência.

A jornada de trabalho varia de acordo com o cargo escolhido. A empresa informa que a remuneração será definida conforme a função.

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