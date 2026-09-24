A Zatti Saúde está com 10 vagas de emprego destinadas a pessoas com deficiência (PcDs) em Araçatuba. As oportunidades abrangem cinco áreas diferentes e aceitam candidatos com qualquer tipo de deficiência, desde que seja apresentado o laudo caracterizador.
Há vagas para atendente, auxiliar de saúde bucal, auxiliar de farmácia, técnico de enfermagem e auxiliar de enfermagem.
Os interessados devem fazer o cadastro exclusivamente pela página da Zatti Saúde. No site da empresa, o acesso pode ser feito pelo banner “Temos vagas PCD”, localizado na parte superior da página. (https://bit.ly/4hne3MK)
Durante o processo de candidatura, é necessário preencher os dados solicitados, anexar o currículo e enviar o laudo caracterizador da deficiência.
A jornada de trabalho varia de acordo com o cargo escolhido. A empresa informa que a remuneração será definida conforme a função.
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