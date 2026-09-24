Uma travessia aparentemente simples pode fazer toda a diferença entre chegar em segurança ao outro lado da rua ou provocar uma tragédia. É com esse alerta que Birigui realiza uma ação de conscientização voltada à segurança de motoristas e pedestres durante a Campanha Nacional de Trânsito.
A iniciativa é promovida pela Prefeitura de Birigui, por meio da Secretaria de Mobilidade Urbana, em parceria com a Guarda Civil Municipal (GCM). As atividades acontecem no Parque do Povo e fazem parte da programação da campanha, realizada entre os dias 18 e 25 de setembro.
Com o tema “Você freia, uma vida continua”, os agentes estão realizando abordagens educativas e conversando diretamente com a população que circula pelo local.
O principal foco da mobilização é a travessia segura na faixa de pedestres. Motoristas recebem orientações sobre a necessidade de reduzir a velocidade e respeitar a sinalização, enquanto os pedestres são alertados para os cuidados necessários antes e durante a travessia.
Ação terá novo etapa
A mobilização não ficará restrita à primeira ação. Uma nova atividade está programada para o dia 24 de setembro, também no Parque do Povo, com ações educativas nos períodos da manhã e da tarde.
Além das orientações presenciais, as equipes distribuem materiais informativos com mensagens voltadas à prevenção de acidentes e à construção de um trânsito mais seguro.
A proposta é transformar a campanha em um momento de reflexão sobre atitudes que fazem parte da rotina, mas que podem ter consequências graves quando não são respeitadas.
Pequenas atitudes podem preservar vidas
Respeitar a faixa de pedestres, obedecer à sinalização, reduzir a velocidade e manter a atenção são comportamentos fundamentais para evitar acidentes.
A campanha busca justamente reforçar que a segurança no trânsito depende da participação de todos — motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres.
A mensagem escolhida para a mobilização resume o objetivo da iniciativa: “Você freia, uma vida continua.”
Mais do que uma campanha, a ação chama a atenção para uma responsabilidade que precisa estar presente todos os dias nas ruas de Birigui: chegar ao destino com segurança e permitir que todos façam o mesmo.
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