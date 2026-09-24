Uma travessia aparentemente simples pode fazer toda a diferença entre chegar em segurança ao outro lado da rua ou provocar uma tragédia. É com esse alerta que Birigui realiza uma ação de conscientização voltada à segurança de motoristas e pedestres durante a Campanha Nacional de Trânsito.

A iniciativa é promovida pela Prefeitura de Birigui, por meio da Secretaria de Mobilidade Urbana, em parceria com a Guarda Civil Municipal (GCM). As atividades acontecem no Parque do Povo e fazem parte da programação da campanha, realizada entre os dias 18 e 25 de setembro.

Com o tema “Você freia, uma vida continua”, os agentes estão realizando abordagens educativas e conversando diretamente com a população que circula pelo local.