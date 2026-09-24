Araçatuba recebe nesta sexta-feira (25) a Conferência Regional da Advocacia 2026, promovida pela OAB-SP (Ordem dos Advogados do Brasil – Seção São Paulo). O encontro será realizado no Centro de Eventos Quarta Avenida e reunirá profissionais de 12 subseções.
O credenciamento começa às 8h e a abertura oficial está prevista para as 9h. A programação segue durante o dia, com palestras e painéis sobre temas relacionados à prática jurídica e às transformações da profissão.
Participam profissionais das subseções de Andradina, Araçatuba, Auriflama, Birigui, General Salgado, Guararapes, Ilha Solteira, Penápolis, Mirandópolis, Barretos, Promissão e Valparaíso. A relação das 12 subseções é confirmada pela OAB-SP.
Direito e tecnologia
Entre os destaques está a palestra magna “Desafios do Direito Civil Digital”, com o jurista Flavio Tartuce.
A programação também terá discussões sobre inteligência artificial aplicada à advocacia, marketing e empreendedorismo jurídico, experiência do cliente, prerrogativas profissionais, processo civil e influência das redes sociais no Tribunal do Júri.
A abertura contará com o presidente da OAB-SP, Leonardo Sica; a vice-presidente, Daniela Magalhães; o presidente da Subseção de Araçatuba, Pedro Augusto Chagas Júnior; e representantes da CAASP, ESA e PREV.
Entre as atividades estão “Advocacia em Números”, com Daniela Magalhães; “Fala Advocacia”, com Leonardo Sica; e “Prerrogativas: Conhecer para Defender”, com Roberta Azzone e Rodrigo Tamassia.
Também estão previstas as palestras “Como fidelizar com foco na experiência do cliente”, com Cynara Batista; “Inteligência Artificial aplicada à Advocacia”, com Rodrigo Fachin de Medeiros; e “O novo processo civil na era da Inteligência Artificial”, com Darlan Barroso.
Às 16h, Alexandre de Sá Domingues, Isabela Aparecida Fioroto e Keilla Dias Takahashi participam do debate “A influência das redes sociais no Tribunal do Júri”.
Serviço
A Conferência Regional da Advocacia será realizada no Centro de Eventos Quarta Avenida, na rua Duque de Caxias, 1.900. A participação é gratuita e as inscrições são feitas antecipadamente pela internet. Inscrições para a Conferência Regional da Advocacia.
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