Araçatuba recebe nesta sexta-feira (25) a Conferência Regional da Advocacia 2026, promovida pela OAB-SP (Ordem dos Advogados do Brasil – Seção São Paulo). O encontro será realizado no Centro de Eventos Quarta Avenida e reunirá profissionais de 12 subseções.

O credenciamento começa às 8h e a abertura oficial está prevista para as 9h. A programação segue durante o dia, com palestras e painéis sobre temas relacionados à prática jurídica e às transformações da profissão.

Participam profissionais das subseções de Andradina, Araçatuba, Auriflama, Birigui, General Salgado, Guararapes, Ilha Solteira, Penápolis, Mirandópolis, Barretos, Promissão e Valparaíso. A relação das 12 subseções é confirmada pela OAB-SP.

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