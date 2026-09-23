Mais de 50 casos de parvovirose canina foram registrados em julho e agosto deste ano por uma unidade de atendimento veterinário de Araçatuba. A maioria envolveu cães jovens, grupo mais suscetível à doença, principalmente quando o protocolo de vacinação ainda não foi concluído.

A parvovirose é uma doença infecciosa causada pelo parvovírus tipo 2 e pode provocar alterações graves no sistema gastrointestinal. Entre os principais sintomas estão vômitos, diarreia, que pode apresentar sangue, desidratação e apatia.

Filhotes e cães jovens estão entre os mais suscetíveis, especialmente quando não foram adequadamente imunizados ou ainda não completaram o protocolo de vacinação.

Transmissão e prevenção