Mais de 50 casos de parvovirose canina foram registrados em julho e agosto deste ano por uma unidade de atendimento veterinário de Araçatuba. A maioria envolveu cães jovens, grupo mais suscetível à doença, principalmente quando o protocolo de vacinação ainda não foi concluído.
A parvovirose é uma doença infecciosa causada pelo parvovírus tipo 2 e pode provocar alterações graves no sistema gastrointestinal. Entre os principais sintomas estão vômitos, diarreia, que pode apresentar sangue, desidratação e apatia.
Filhotes e cães jovens estão entre os mais suscetíveis, especialmente quando não foram adequadamente imunizados ou ainda não completaram o protocolo de vacinação.
Transmissão e prevenção
A transmissão ocorre principalmente pela via fecal-oral. O contato direto entre cães, entretanto, não é necessário, pois o vírus pode permanecer no ambiente e contaminar superfícies, objetos e equipamentos.
Por isso, a orientação é evitar que filhotes que ainda não completaram a vacinação frequentem locais com grande circulação de cães ou com histórico de casos da doença.
Segundo a médica-veterinária Tatiane Poló, coordenadora da Clínica Meu Pet, gerenciada pelo UniSALESIANO, a vacinação é a principal medida preventiva.
“Cães que seguem adequadamente o protocolo vacinal apresentam risco consideravelmente menor de desenvolver a doença”, explicou.
Cães infectados também devem ser isolados de outros animais. A higienização e a desinfecção dos ambientes e objetos contaminados ajudam a reduzir a circulação do vírus.
Atenção aos sintomas
A recomendação é procurar atendimento veterinário diante de sintomas como vômitos, diarreia, sangue nas fezes, apatia ou sinais de desidratação.
“A identificação precoce dos casos, o isolamento dos animais infectados e os cuidados de higiene são medidas fundamentais para reduzir a circulação do vírus e evitar novos casos”, afirmou Tatiane.
Os mais de 50 casos mencionados no levantamento foram atendidos pela Clínica Meu Pet nos meses de julho e agosto e, portanto, não representam o número total de ocorrências de parvovirose em Araçatuba no período.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.