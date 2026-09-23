O Estádio Municipal Dr. Adhemar de Barros, o Adhemarzão, recebe nesta sexta-feira (25) a segunda edição do Aviva Araçatuba. O evento cristão reunirá participantes de diferentes igrejas para uma noite de louvor e comunhão.

Os portões serão abertos às 19h. A programação começa às 20h e tem encerramento previsto para as 23h. O encontro foi idealizado pelo cantor gospel Renan Moura.

Segundo a organização, a proposta é promover a integração entre diferentes comunidades cristãs e repetir a mobilização alcançada na primeira edição.

Entrada mediante doação