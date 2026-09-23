23 de setembro de 2026
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FÉ E SOLIDARIEDADE

Aviva Araçatuba reúne comunidades cristãs nesta sexta-feira

Por Vitor Moretti | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação | Arquivo
Evento começa às 20h, com abertura dos portões uma hora antes; a previsão de encerramento é às 23h
Evento começa às 20h, com abertura dos portões uma hora antes; a previsão de encerramento é às 23h

O Estádio Municipal Dr. Adhemar de Barros, o Adhemarzão, recebe nesta sexta-feira (25) a segunda edição do Aviva Araçatuba. O evento cristão reunirá participantes de diferentes igrejas para uma noite de louvor e comunhão.

Os portões serão abertos às 19h. A programação começa às 20h e tem encerramento previsto para as 23h. O encontro foi idealizado pelo cantor gospel Renan Moura.

Segundo a organização, a proposta é promover a integração entre diferentes comunidades cristãs e repetir a mobilização alcançada na primeira edição.

Entrada mediante doação

A entrada será mediante a doação de um quilo de alimento não perecível e dentro do prazo de validade. Podem ser entregues itens como arroz, feijão, macarrão, açúcar, óleo, farinha e leite em pó.

Os alimentos arrecadados serão destinados ao Fundo Social de Solidariedade de Araçatuba.

Cerca de 100 voluntários da comunidade cristã local participam da organização. Durante o evento, haverá venda de água, cartelas de adesivos e camisetas para ajudar a custear a estrutura.

Acesso ao estádio

O público poderá entrar no estádio por dois locais. O acesso à arquibancada será pelo portão da Praça Olímpica, enquanto a entrada para o campo será pela avenida Saudade.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (18) 98130-3172.

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