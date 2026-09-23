O Estádio Municipal Dr. Adhemar de Barros, o Adhemarzão, recebe nesta sexta-feira (25) a segunda edição do Aviva Araçatuba. O evento cristão reunirá participantes de diferentes igrejas para uma noite de louvor e comunhão.
Os portões serão abertos às 19h. A programação começa às 20h e tem encerramento previsto para as 23h. O encontro foi idealizado pelo cantor gospel Renan Moura.
Segundo a organização, a proposta é promover a integração entre diferentes comunidades cristãs e repetir a mobilização alcançada na primeira edição.
Entrada mediante doação
A entrada será mediante a doação de um quilo de alimento não perecível e dentro do prazo de validade. Podem ser entregues itens como arroz, feijão, macarrão, açúcar, óleo, farinha e leite em pó.
Os alimentos arrecadados serão destinados ao Fundo Social de Solidariedade de Araçatuba.
Cerca de 100 voluntários da comunidade cristã local participam da organização. Durante o evento, haverá venda de água, cartelas de adesivos e camisetas para ajudar a custear a estrutura.
Acesso ao estádio
O público poderá entrar no estádio por dois locais. O acesso à arquibancada será pelo portão da Praça Olímpica, enquanto a entrada para o campo será pela avenida Saudade.
Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (18) 98130-3172.
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