Uma onça-parda resgatada em uma residência na área urbana de Birigui foi devolvida à natureza nesta quarta-feira (23), após passar por avaliação veterinária e exames.
O animal foi solto em uma área de mata ciliar próxima ao Rio Aguapeí, em Piacatu. Segundo as informações divulgadas sobre a ocorrência, o local foi considerado adequado para a reinserção do felino.
A soltura encerrou uma operação iniciada com o aparecimento da onça em Birigui e que mobilizou a Polícia Militar Ambiental, o Corpo de Bombeiros e equipes responsáveis pelo atendimento veterinário.
Após a captura, o animal foi encaminhado para atendimento especializado em Fernandópolis, onde passou por avaliação clínica e exames complementares. Os resultados indicaram que estava em condições de retornar à natureza.
Soltura
Após a liberação, a onça deixou o ponto de soltura e entrou espontaneamente na vegetação.
A avaliação veterinária foi necessária para verificar se o animal apresentava condições físicas para sobreviver novamente em ambiente natural.
O resgate de animais silvestres encontrados em áreas urbanas busca reduzir riscos tanto para a população quanto para o próprio animal. Em situações nas quais as condições clínicas permitem, a reinserção na natureza pode ser autorizada pelos órgãos responsáveis.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.