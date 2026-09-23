Uma onça-parda resgatada em uma residência na área urbana de Birigui foi devolvida à natureza nesta quarta-feira (23), após passar por avaliação veterinária e exames.

O animal foi solto em uma área de mata ciliar próxima ao Rio Aguapeí, em Piacatu. Segundo as informações divulgadas sobre a ocorrência, o local foi considerado adequado para a reinserção do felino.

A soltura encerrou uma operação iniciada com o aparecimento da onça em Birigui e que mobilizou a Polícia Militar Ambiental, o Corpo de Bombeiros e equipes responsáveis pelo atendimento veterinário.