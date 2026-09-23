Uma vistoria de rotina realizada nesta quarta-feira (23) identificou uma possível irregularidade em um hidrômetro instalado em um imóvel no bairro Icaray, em Araçatuba. Um objeto semelhante a um alfinete foi encontrado no mecanismo responsável pela medição do consumo de água.
A ocorrência foi registrada após funcionários da GS Inima Samar realizarem uma fiscalização em uma residência na rua Martin Luther King. Durante a inspeção, a equipe encontrou o objeto no hidrômetro e suspeitou que ele pudesse interferir no funcionamento do equipamento.
A situação foi fotografada e a Polícia Militar acionada. Como os proprietários não estavam no imóvel, os policiais orientaram os funcionários a documentarem o caso, substituírem o hidrômetro e posteriormente registrarem a ocorrência na unidade policial.
Consumo chamou atenção
Segundo o boletim de ocorrência, a fiscalização não foi motivada por denúncia específica contra o imóvel. A residência fazia parte de uma vistoria de rotina, que levou em consideração, entre outros fatores, oscilações no histórico de consumo.
Os registros indicavam variações mensais, com volumes próximos de 18 m³, 32 m³, 22 m³ e 14 m³, além de um período em que o consumo chegou a aproximadamente 47 m³.
Apesar da localização do objeto, ainda não foi possível determinar há quanto tempo ele estaria no hidrômetro nem se provocou redução efetiva no volume de água registrado.
Até o registro da ocorrência, não havia sido realizada perícia técnica no equipamento ou no objeto encontrado.
Investigação
Um homem de 44 anos foi identificado no boletim de ocorrência como investigado. O caso foi registrado para apuração de possível estelionato, diante da suspeita de interferência na medição do consumo.
Ainda não há confirmação sobre a finalidade do objeto, o período em que permaneceu no equipamento ou eventual prejuízo causado à medição e ao faturamento.
Essas circunstâncias deverão ser esclarecidas durante a investigação. A classificação jurídica inicial também poderá ser alterada conforme o resultado da apuração.
O hidrômetro foi retirado e substituído após a constatação da possível irregularidade.
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