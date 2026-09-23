Uma vistoria de rotina realizada nesta quarta-feira (23) identificou uma possível irregularidade em um hidrômetro instalado em um imóvel no bairro Icaray, em Araçatuba. Um objeto semelhante a um alfinete foi encontrado no mecanismo responsável pela medição do consumo de água.

A ocorrência foi registrada após funcionários da GS Inima Samar realizarem uma fiscalização em uma residência na rua Martin Luther King. Durante a inspeção, a equipe encontrou o objeto no hidrômetro e suspeitou que ele pudesse interferir no funcionamento do equipamento.

A situação foi fotografada e a Polícia Militar acionada. Como os proprietários não estavam no imóvel, os policiais orientaram os funcionários a documentarem o caso, substituírem o hidrômetro e posteriormente registrarem a ocorrência na unidade policial.

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