A Polícia Militar recuperou 40 novilhas na noite de terça-feira (22), em uma propriedade rural de Guzolândia. Segundo a polícia, os animais haviam sido furtados horas antes de uma propriedade na zona rural de Cachoeira Alta, em Goiás.

De acordo com o registro policial, o proprietário percebeu o desaparecimento após um funcionário encontrar sinais de invasão na propriedade. Uma das porteiras estava com o cadeado danificado e havia marcas de pneus próximas ao acesso.

Após a conferência do rebanho, foi constatada a falta de aproximadamente 40 novilhas da raça Nelore. Conforme a ocorrência, os animais teriam sido embarcados em um caminhão boiadeiro.

Investigação chegou a Guzolândia