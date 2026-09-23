A Polícia Militar recuperou 40 novilhas na noite de terça-feira (22), em uma propriedade rural de Guzolândia. Segundo a polícia, os animais haviam sido furtados horas antes de uma propriedade na zona rural de Cachoeira Alta, em Goiás.
De acordo com o registro policial, o proprietário percebeu o desaparecimento após um funcionário encontrar sinais de invasão na propriedade. Uma das porteiras estava com o cadeado danificado e havia marcas de pneus próximas ao acesso.
Após a conferência do rebanho, foi constatada a falta de aproximadamente 40 novilhas da raça Nelore. Conforme a ocorrência, os animais teriam sido embarcados em um caminhão boiadeiro.
Investigação chegou a Guzolândia
A partir das primeiras informações, equipes da Polícia Militar de Goiás iniciaram diligências para identificar os veículos que teriam participado da ação. Durante a apuração, os policiais chegaram a suspeitos e obtiveram informações sobre o possível destino do gado.
Segundo a ocorrência, os animais teriam sido transportados de Goiás para o Estado de São Paulo e desembarcados em uma propriedade rural de Guzolândia na manhã de terça-feira.
Com as informações, a Polícia Militar de São Paulo foi ao endereço indicado. No local, os agentes encontraram animais com marcação compatível com a utilizada pelo proprietário do rebanho furtado.
Ainda conforme o registro, o dono dos animais recebeu fotografias e reconheceu a marcação existente no gado.
Rebanho recuperado
A Polícia Técnico-Científica realizou perícia na propriedade onde os animais foram encontrados. Em seguida, a ocorrência foi apresentada à Polícia Civil em Auriflama, que registrou o caso e deu continuidade às investigações.
Durante as diligências em Goiás, a polícia também apreendeu cinco aparelhos celulares e um veículo que, segundo a ocorrência, teria sido utilizado na ação.
Até o encerramento do registro policial, um caminhão citado durante as investigações ainda não havia sido localizado. A Polícia Civil prossegue com a apuração para esclarecer a participação dos envolvidos e as circunstâncias do furto e do transporte dos animais.
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