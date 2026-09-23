A Polícia Federal cumpriu, na terça-feira (22), um mandado de busca e apreensão em Araçatuba durante uma investigação relacionada à posse de material de abuso sexual infantojuvenil.

Segundo a PF, a investigação começou a partir de uma notícia-crime encaminhada pelo National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC).

PF apreende equipamentos durante busca

Durante o cumprimento da medida judicial, os policiais federais apreenderam dois computadores e um aparelho celular. No entanto, não houve prisão em flagrante.