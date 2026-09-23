A Prefeitura de Araçatuba anunciou nesta quarta-feira (23) investimentos de R$ 5,7 milhões na revitalização da Plataforma Ferroviária e na reforma do Terminal Urbano Nelson Reis Alves. As duas intervenções integram o planejamento de requalificação do Centro Histórico da cidade.
O anúncio ocorreu na Plataforma da antiga Estação Ferroviária, com a presença de autoridades municipais. Juntas, as obras estão orçadas em R$ 5.719.300,78, valor que poderá sofrer alterações conforme os resultados das licitações.
Plataforma receberá R$ 4,5 milhões
A maior parte do investimento, R$ 4.570.481,98, será destinada à Plataforma Ferroviária. Construído no início da década de 1960, o imóvel tem 2.650 metros quadrados e está em processo de tombamento municipal.
O projeto prevê recuperação estrutural, impermeabilização da cobertura, pintura e reformas de esquadrias, pisos, calçadas, sanitários e instalações elétricas.
O espaço também receberá sistema de climatização, adequações de acessibilidade e estrutura de prevenção e combate a incêndios. Após a revitalização, a Secretaria Municipal de Cultura deverá ocupar o imóvel.
Segundo a secretária de Cultura, Vanessa Manarelli, a previsão é de aproximadamente 14 meses de obras após a conclusão da licitação. A expectativa é iniciar os trabalhos em 2027.
“Não se trata apenas de ações isoladas, mas de um planejamento muito mais completo”, afirmou Vanessa.
Requalificação do Centro Histórico
Segundo a administração municipal, a proposta é integrar a Plataforma a outras intervenções na região da antiga Vila Ferroviária, incluindo imóveis históricos em restauração, equipamentos culturais e a área das futuras instalações do Sesc.
O prefeito Lucas Zanatta afirmou que a intenção é preservar as características da Plataforma e transformar a região em um espaço de convivência, cultura e lazer.
“O centro de Araçatuba vai ser um local de passeio. Vai valorizar a nossa história e trazer a memória daqueles que viveram e poder contar para as próximas gerações como nós começamos”, disse.
Segundo o prefeito, o processo de contratação da empresa responsável pela revitalização deverá avançar nos próximos meses. Ele estimou que a execução poderá durar aproximadamente um ano e meio, mas ressaltou que o cronograma está sujeito a alterações.
Terminal terá reforma de R$ 1,1 milhão
O Terminal Urbano Nelson Reis Alves, principal ponto de concentração das linhas do transporte coletivo municipal, receberá investimento estimado em R$ 1.148.818,80.
O projeto prevê ampliar a área de piso de 526,60 para 681,80 metros quadrados, além de reorganizar a circulação interna e as plataformas de embarque.
Também estão previstos novos bancos, lixeiras e bebedouros, além da substituição de 1.014 metros quadrados de cobertura, calhas e sistema de drenagem de águas pluviais.
A estrutura passará por reforço e recuperação. O projeto inclui fechamento lateral em platibanda invertida, novas marquises, pintura e melhorias de acessibilidade.
Segundo o secretário de Planejamento Urbano e Habitação, Tiago Zavares Breda, a execução deverá durar de seis a oito meses. A expectativa é iniciar os trabalhos no começo de 2027, caso a licitação siga o cronograma previsto.
Funcionamento durante as obras
A previsão é manter o Terminal Urbano em funcionamento durante a reforma. Segundo Zanatta, os serviços deverão ser organizados para preservar a circulação dos usuários.
O prefeito informou que o Governo do Estado destinou R$ 600 mil ao projeto do Terminal. O restante do investimento será coberto pelos demais recursos previstos para a intervenção.
Já a revitalização da Plataforma utilizará recursos do Fundo Municipal de Apoio à Cultura e do Tesouro Municipal.
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