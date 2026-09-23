A Prefeitura de Araçatuba anunciou nesta quarta-feira (23) investimentos de R$ 5,7 milhões na revitalização da Plataforma Ferroviária e na reforma do Terminal Urbano Nelson Reis Alves. As duas intervenções integram o planejamento de requalificação do Centro Histórico da cidade.

O anúncio ocorreu na Plataforma da antiga Estação Ferroviária, com a presença de autoridades municipais. Juntas, as obras estão orçadas em R$ 5.719.300,78, valor que poderá sofrer alterações conforme os resultados das licitações.

Plataforma receberá R$ 4,5 milhões

A maior parte do investimento, R$ 4.570.481,98, será destinada à Plataforma Ferroviária. Construído no início da década de 1960, o imóvel tem 2.650 metros quadrados e está em processo de tombamento municipal.