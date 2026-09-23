Um homem foi abordado pela GCM (Guarda Civil Municipal) de Birigui após consumir cerca de R$ 30 em produtos de uma padaria e deixar o estabelecimento sem pagar na tarde desta terça-feira, 22. Segundo comerciantes da cidade, esta seria a sétima abordagem envolvendo o mesmo homem, pelo mesmo tipo de situação, em menos de 30 dias.
O caso mais recente ocorreu na região do Núcleo Habitacional Ivone Alves Palma. De acordo com o registro da ocorrência, o homem consumiu produtos na padaria e teria deixado o estabelecimento sem fazer o pagamento.
O proprietário acionou a GCM, que enviou uma equipe ao local. O registro também descreve o homem como já conhecido e envolvido de forma recorrente nesse tipo de situação.
Os agentes abordaram e identificaram o suspeito e também colheram os dados do comerciante.
Comerciante não quis representar
Apesar de ter acionado a GCM, o proprietário informou aos agentes que não desejava representar contra o homem.
Diante da decisão e sem outras providências imediatas a serem adotadas, ele foi liberado no próprio local. A ocorrência foi encerrada pela GCM como averiguação.
Segundo informações de comerciantes de Birigui, esta teria sido a sétima vez, em menos de 30 dias, que o homem foi abordado após consumir produtos e não pagar em estabelecimentos comerciais.
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