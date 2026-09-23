Um homem foi preso em flagrante por suspeita de tráfico de drogas no final da tarde desta terça-feira (22), no bairro São José, em Araçatuba.
Segundo a Polícia Militar, equipes da Força Tática realizavam patrulhamento quando abordaram o suspeito no cruzamento das ruas Nair de Lourdes Secolo e Fundador Paulino Gato, nas proximidades de um ponto conhecido como “Esquina Maluca”.
Durante a revista pessoal, os policiais encontraram seis papelotes de cocaína, além de um celular e R$ 8 em dinheiro.
Na sequência, os policiais fizeram uma vistoria nas imediações do local da abordagem e localizaram outras 55 porções da mesma droga.
Ao todo, foram apreendidos 61 papelotes de cocaína.
O homem recebeu voz de prisão em flagrante e foi encaminhado à Central de Flagrantes da Polícia Judiciária. Ele permaneceu preso e ficou à disposição da Justiça.
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