Um homem foi preso em flagrante por suspeita de tráfico de drogas no final da tarde desta terça-feira (22), no bairro São José, em Araçatuba.

Segundo a Polícia Militar, equipes da Força Tática realizavam patrulhamento quando abordaram o suspeito no cruzamento das ruas Nair de Lourdes Secolo e Fundador Paulino Gato, nas proximidades de um ponto conhecido como “Esquina Maluca”.

Durante a revista pessoal, os policiais encontraram seis papelotes de cocaína, além de um celular e R$ 8 em dinheiro.