23 de setembro de 2026
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SÃO JOSÉ

PM prende suspeito com 61 porções de cocaína na Esquina Maluca

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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CPI 10
Abordagem ocorreu no bairro São José, perto de local conhecido por venda de drogas
Abordagem ocorreu no bairro São José, perto de local conhecido por venda de drogas

Um homem foi preso em flagrante por suspeita de tráfico de drogas no final da tarde desta terça-feira (22), no bairro São José, em Araçatuba.

Segundo a Polícia Militar, equipes da Força Tática realizavam patrulhamento quando abordaram o suspeito no cruzamento das ruas Nair de Lourdes Secolo e Fundador Paulino Gato, nas proximidades de um ponto conhecido como “Esquina Maluca”.

Durante a revista pessoal, os policiais encontraram seis papelotes de cocaína, além de um celular e R$ 8 em dinheiro.

Na sequência, os policiais fizeram uma vistoria nas imediações do local da abordagem e localizaram outras 55 porções da mesma droga.

Ao todo, foram apreendidos 61 papelotes de cocaína.

O homem recebeu voz de prisão em flagrante e foi encaminhado à Central de Flagrantes da Polícia Judiciária. Ele permaneceu preso e ficou à disposição da Justiça.

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