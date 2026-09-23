O Senac Araçatuba está com inscrições abertas para 132 bolsas de estudo gratuitas em cursos das áreas de Beleza, Estética e Bem-estar. As oportunidades fazem parte do Programa Senac de Gratuidade (PSG) e são destinadas a pessoas com renda familiar de até dois salários mínimos federais por pessoa.
A programação reúne dez cursos, com opções voltadas desde cuidados com a pele e cabelos até massagens, barbearia, cosméticos e produtos para saúde. Também há uma formação técnica com carga horária de 1.200 horas.
Entre os cursos oferecidos está o de Rejuvenescimento e Clareamento de Manchas Faciais, que apresenta técnicas de cuidados estéticos para a pele, incluindo procedimentos relacionados ao rejuvenescimento e ao clareamento de manchas.
Na área de massagens, os interessados podem encontrar formações como Massagem Estética Modeladora e Massagem com Pantalas. Os cursos abordam técnicas utilizadas em procedimentos estéticos corporais e o uso de instrumentos específicos.
Outra opção é a Habilitação Profissional Técnica em Massoterapia, com 1.200 horas de duração. A formação trabalha técnicas de massagem, avaliação das necessidades do cliente, aplicação de procedimentos e cuidados durante o atendimento. A qualificação permite atuação em espaços de massoterapia, clínicas e estabelecimentos de bem-estar, de acordo com a legislação e as atribuições profissionais.
Para quem pretende trabalhar com imagem pessoal, a programação inclui Visagismo e Design de Cortes de Cabelo. O primeiro aborda a análise e harmonização da imagem a partir das características e objetivos de cada cliente. Já o segundo é voltado ao desenvolvimento de técnicas de corte e planejamento de diferentes estilos.
O Senac também oferece o curso de Design de Barbas, com conteúdos sobre cuidados, modelagem, desenho e acabamento dos pelos faciais, considerando características como o formato do rosto.
As formações possuem datas de início, horários e cargas horárias diferentes. As inscrições e os detalhes sobre cada curso estão disponíveis no portal do Senac São Paulo.
Para participar, o interessado deve acessar o site do Senac Araçatuba e verificar os critérios do Programa Senac de Gratuidade, além das informações específicas de cada formação.
O Senac Araçatuba fica na Avenida João Arruda Brasil, 500, no bairro São Joaquim. Informações sobre as bolsas, cursos, datas e inscrições estão disponíveis no portal www.sp.senac.br/senac-aracatuba.
Confira os cursos disponíveis:
- Rejuvenescimento e Clareamento de Manchas Faciais – técnicas de cuidados estéticos faciais, com procedimentos voltados ao rejuvenescimento e ao clareamento de manchas.
- Massagem Estética Modeladora – técnicas utilizadas em protocolos de estética corporal.
- Massagem com Pantalas – utilização das pantalas em procedimentos de massagem e estética.
- Habilitação Profissional Técnica em Massoterapia – formação de 1.200 horas, com conteúdos sobre técnicas de massagem, avaliação das necessidades do cliente e procedimentos de atendimento.
- Visagismo – análise e harmonização da imagem considerando características, estilo e objetivos do cliente.
- Design de Cortes de Cabelo – técnicas de corte e planejamento de diferentes propostas para os cabelos.
- Design de Barbas – cuidados, modelagem, desenho e acabamento de barbas de acordo com características individuais.
- Reflexologia das Mãos e Pés – técnicas de estímulo em regiões específicas das mãos e dos pés, dentro dos fundamentos da reflexologia.
- Cosméticos, Nutricosméticos e Manipulação em Farmácias – conhecimentos sobre cosméticos, nutricosméticos e processos de manipulação em farmácias.
- Farmácia e Beleza: Cosméticos, Suplementos e Produtos para Saúde – características e aplicações de cosméticos, suplementos e produtos para saúde.
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