O Senac Araçatuba está com inscrições abertas para 132 bolsas de estudo gratuitas em cursos das áreas de Beleza, Estética e Bem-estar. As oportunidades fazem parte do Programa Senac de Gratuidade (PSG) e são destinadas a pessoas com renda familiar de até dois salários mínimos federais por pessoa.



A programação reúne dez cursos, com opções voltadas desde cuidados com a pele e cabelos até massagens, barbearia, cosméticos e produtos para saúde. Também há uma formação técnica com carga horária de 1.200 horas.

Entre os cursos oferecidos está o de Rejuvenescimento e Clareamento de Manchas Faciais, que apresenta técnicas de cuidados estéticos para a pele, incluindo procedimentos relacionados ao rejuvenescimento e ao clareamento de manchas.



Na área de massagens, os interessados podem encontrar formações como Massagem Estética Modeladora e Massagem com Pantalas. Os cursos abordam técnicas utilizadas em procedimentos estéticos corporais e o uso de instrumentos específicos.

Outra opção é a Habilitação Profissional Técnica em Massoterapia, com 1.200 horas de duração. A formação trabalha técnicas de massagem, avaliação das necessidades do cliente, aplicação de procedimentos e cuidados durante o atendimento. A qualificação permite atuação em espaços de massoterapia, clínicas e estabelecimentos de bem-estar, de acordo com a legislação e as atribuições profissionais.