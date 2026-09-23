

A Polícia Civil realizou nesta terça-feira (22) a Operação Fratura, investigação que apura possíveis irregularidades relacionadas à execução de contratos públicos em seis municípios do Noroeste Paulista.

Ao todo, foram cumpridos nove mandados de busca e apreensão em Auriflama, Fernandópolis, Floreal, General Salgado, Guzolândia e Magda. Ninguém foi preso durante a operação.

Um dos pontos investigados envolve a reforma e ampliação da UBS Dr. João Rodrigues Moreira, em General Salgado, região de Araçatuba. O contrato para realização da obra foi firmado no valor de R$ 556.548,02.

Segundo a investigação, a unidade apresentou rachaduras, fissuras e sinais de comprometimento estrutural pouco tempo depois da conclusão dos serviços.

De acordo com informações divulgadas pela Folha da Região, os investigadores também procuram documentos que possam ajudar a esclarecer as circunstâncias relacionadas aos contratos públicos analisados.