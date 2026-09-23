23 de setembro de 2026
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OPERAÇÃO FRATURA

Polícia investiga reforma de UBS após rachaduras em General

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Polícia Civil
Operação cumpriu nove mandados em seis cidades; ninguém foi preso
Operação cumpriu nove mandados em seis cidades; ninguém foi preso


A Polícia Civil realizou nesta terça-feira (22) a Operação Fratura, investigação que apura possíveis irregularidades relacionadas à execução de contratos públicos em seis municípios do Noroeste Paulista.
Ao todo, foram cumpridos nove mandados de busca e apreensão em Auriflama, Fernandópolis, Floreal, General Salgado, Guzolândia e Magda. Ninguém foi preso durante a operação.

Um dos pontos investigados envolve a reforma e ampliação da UBS Dr. João Rodrigues Moreira, em General Salgado, região de Araçatuba. O contrato para realização da obra foi firmado no valor de R$ 556.548,02.
Segundo a investigação, a unidade apresentou rachaduras, fissuras e sinais de comprometimento estrutural pouco tempo depois da conclusão dos serviços. 

De acordo com informações divulgadas pela Folha da Região, os investigadores também procuram documentos que possam ajudar a esclarecer as circunstâncias relacionadas aos contratos públicos analisados.

O material recolhido durante as buscas deverá passar por análise e poderá contribuir para o avanço da investigação. Neste momento, a apuração ainda busca esclarecer eventuais responsabilidades e as circunstâncias envolvendo os contratos.
As diligências ocorreram simultaneamente nos seis municípios e fazem parte do trabalho da Polícia Civil para reunir elementos sobre as possíveis irregularidades apontadas na investigação.

A operação contou com policiais civis e militares. Cerca de 40 agentes participaram das diligências, realizadas com o apoio de 11 viaturas.

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