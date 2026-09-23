

A Prefeitura de Araçatuba apresenta nesta quarta-feira (23), os projetos de reforma da Plataforma Ferroviária e do Terminal Urbano Nelson Reis Alves. A cerimônia será realizada na própria plataforma, na Avenida dos Araçás.

As duas intervenções devem receber investimento superior a R$ 5 milhões. Durante o evento, serão divulgados os detalhes das obras previstas para os dois espaços, que possuem funções distintas, mas ocupam posição importante na história e na mobilidade urbana do município.

A proposta para a Plataforma Ferroviária prevê uma intervenção de retrofit, com modernização da estrutura sem abandonar as características históricas e arquitetônicas do imóvel. O local integra o conjunto da antiga área ferroviária de Araçatuba e também está protegido provisoriamente por um processo de tombamento patrimonial.

Local histórico



A estrutura atual da plataforma foi construída entre 1962 e 1963, durante o período em que a antiga Estrada de Ferro Noroeste do Brasil já havia sido incorporada à Rede Ferroviária Federal. O projeto é atribuído ao arquiteto Luís Soares Villaça.

A relação de Araçatuba com a ferrovia, porém, começou décadas antes. A chegada dos trilhos da Noroeste do Brasil, em 1908, está diretamente ligada à formação e ao crescimento do município. A primeira estrutura ferroviária era improvisada e posteriormente foi substituída por uma estação de alvenaria, inaugurada em 1921.

Além da plataforma, o município também iniciou o processo administrativo de tombamento do Largo da Noroeste do Brasil, conhecido como Praça do Relógio. A iniciativa é conduzida pela Secretaria Municipal de Cultura e busca preservar o conjunto histórico localizado na região central.