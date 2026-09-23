23 de setembro de 2026
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TRÂNSITO

Obras de semáforo interditam ruas no centro de Birigui

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Google Maps
Cruzamento das ruas Barão do Rio Branco e Siqueira Campos
Cruzamento das ruas Barão do Rio Branco e Siqueira Campos

Motoristas que circulam pela região central de Birigui deverão ficar atentos a alterações temporárias no trânsito nesta quarta (23) e quinta-feira (24). Trechos de duas importantes vias serão interditados para a implantação do novo sistema semafórico no cruzamento das ruas Barão do Rio Branco e Siqueira Campos.

De acordo com a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, os bloqueios ocorrerão das 8h às 12h nos dois dias. A medida será necessária para garantir a segurança das equipes responsáveis pela execução dos trabalhos.

Nesta quarta-feira (23), os serviços estarão concentrados na instalação dos postes destinados aos semáforos e na realização do cabeamento necessário para o funcionamento dos equipamentos.

Já na quinta-feira (24), está prevista a substituição do sistema semafórico existente.

Durante a execução dos trabalhos, haverá interdição na rua Barão do Rio Branco, no cruzamento com a rua Nove de Julho, e na rua Siqueira Campos, no cruzamento com a rua Santos Dumont.

A prefeitura também alerta que os serviços poderão provocar interrupções momentâneas no fornecimento de energia elétrica nas proximidades, em razão dos procedimentos necessários para a instalação e substituição dos equipamentos.

A orientação aos motoristas é evitar os trechos durante o período de interdição e optar por rotas alternativas. Quem precisar passar pela região deverá reduzir a velocidade e respeitar a sinalização provisória e as orientações dos agentes e trabalhadores envolvidos na operação.

A previsão é que as vias sejam liberadas após a conclusão dos serviços e a verificação das condições de segurança para a retomada do tráfego.

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