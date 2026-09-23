Motoristas que circulam pela região central de Birigui deverão ficar atentos a alterações temporárias no trânsito nesta quarta (23) e quinta-feira (24). Trechos de duas importantes vias serão interditados para a implantação do novo sistema semafórico no cruzamento das ruas Barão do Rio Branco e Siqueira Campos.

De acordo com a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, os bloqueios ocorrerão das 8h às 12h nos dois dias. A medida será necessária para garantir a segurança das equipes responsáveis pela execução dos trabalhos.

Nesta quarta-feira (23), os serviços estarão concentrados na instalação dos postes destinados aos semáforos e na realização do cabeamento necessário para o funcionamento dos equipamentos.