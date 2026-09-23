O Tribunal do Júri de Araçatuba realiza nesta quinta-feira (24) o julgamento de Júlio César de Oliveira, acusado pelo Ministério Público de tentativa de feminicídio contra a própria companheira. O caso ocorreu em fevereiro de 2025 e envolve uma sequência de agressões que deixou a vítima gravemente ferida.
Segundo a denúncia apresentada à Justiça, o ataque aconteceu na manhã de 23 de fevereiro de 2025, em uma residência localizada na rua São Bernardo, no bairro Planalto. O casal mantinha um relacionamento havia aproximadamente dez anos, descrito no processo como conturbado e marcado por episódios anteriores de violência.
Ainda conforme a acusação, um dia antes do crime, a mulher havia procurado as autoridades, registrado um boletim de ocorrência e solicitado medidas protetivas contra o companheiro.
Na manhã seguinte, segundo o processo, o homem teria utilizado uma barra de ferro para desferir diversos golpes contra a cabeça da vítima. A agressão teria ocorrido na presença dos filhos menores do casal.
Mesmo tentando se proteger e buscando refúgio em outro cômodo da residência, a mulher continuou sendo agredida. Ela sofreu ferimentos graves, principalmente no rosto e na cabeça, além de ter dentes quebrados.
Após o ataque, acreditando que havia matado a companheira, o acusado teria deixado o imóvel. Mesmo ferida e desorientada, a vítima conseguiu sair da residência acompanhada dos filhos e acabou sendo encontrada por policiais militares, que prestaram os primeiros atendimentos e acionaram o socorro médico.
A investigação também apontou que, antes de ser localizado, o acusado teria enviado por engano um áudio a uma amiga da vítima no qual faria uma confissão sobre as agressões.
O homem foi encontrado e preso pela Polícia Militar durante a tentativa de fuga. De acordo com o processo, ele estava com celulares e cartões de benefício social pertencentes à vítima.
O Ministério Público denunciou Júlio César de Oliveira por tentativa de feminicídio, com circunstâncias agravantes relacionadas à violência empregada e ao fato de o crime ter ocorrido na presença dos filhos.
Julgamento
A sessão do Tribunal do Júri está prevista para começar às 9h desta quinta-feira (24), no Fórum de Araçatuba.
Por se tratar de uma sessão pública do Tribunal do Júri, o julgamento é aberto ao público, respeitadas as regras de acesso e segurança estabelecidas pelo Fórum.
O réu será julgado pelos jurados, que deverão analisar as provas e os argumentos apresentados pela acusação e pela defesa durante a sessão.
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