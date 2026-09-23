O Tribunal do Júri de Araçatuba realiza nesta quinta-feira (24) o julgamento de Júlio César de Oliveira, acusado pelo Ministério Público de tentativa de feminicídio contra a própria companheira. O caso ocorreu em fevereiro de 2025 e envolve uma sequência de agressões que deixou a vítima gravemente ferida.

Segundo a denúncia apresentada à Justiça, o ataque aconteceu na manhã de 23 de fevereiro de 2025, em uma residência localizada na rua São Bernardo, no bairro Planalto. O casal mantinha um relacionamento havia aproximadamente dez anos, descrito no processo como conturbado e marcado por episódios anteriores de violência.

Ainda conforme a acusação, um dia antes do crime, a mulher havia procurado as autoridades, registrado um boletim de ocorrência e solicitado medidas protetivas contra o companheiro.