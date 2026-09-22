O vice-governador de São Paulo e candidato à reeleição, Felicio Ramuth (MDB), esteve em Araçatuba nesta terça-feira (22) para uma agenda de campanha ao lado do vereador e candidato a deputado federal Ícaro do Atamor (MDB) e do deputado estadual Itamar Borges (MDB), candidato à reeleição.

A programação incluiu almoço com empresários e entrevista coletiva à imprensa. Ramuth falou sobre projetos estaduais e municipais, saúde, educação e a campanha eleitoral.

Ramuth integra como candidato a vice-governador a chapa encabeçada pelo governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), que disputa a reeleição.

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