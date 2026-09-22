22 de setembro de 2026
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ELEIÇÕES 2026

Ramuth cumpre agenda de campanha e fala de projetos em Araçatuba

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 3 min
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Guilherme Renan | Folha da Região
Vice-governador falou sobre AME Mais e prolongamento da João Arruda Brasil durante agenda com candidatos do MDB
Vice-governador falou sobre AME Mais e prolongamento da João Arruda Brasil durante agenda com candidatos do MDB

O vice-governador de São Paulo e candidato à reeleição, Felicio Ramuth (MDB), esteve em Araçatuba nesta terça-feira (22) para uma agenda de campanha ao lado do vereador e candidato a deputado federal Ícaro do Atamor (MDB) e do deputado estadual Itamar Borges (MDB), candidato à reeleição.

A programação incluiu almoço com empresários e entrevista coletiva à imprensa. Ramuth falou sobre projetos estaduais e municipais, saúde, educação e a campanha eleitoral.

Ramuth integra como candidato a vice-governador a chapa encabeçada pelo governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), que disputa a reeleição.

AME Mais

Questionado sobre a ampliação do AME (Ambulatório Médico de Especialidades) de Araçatuba, Ramuth afirmou que a licitação foi concluída e que o projeto está na etapa de elaboração dos projetos executivos.

A intervenção transformará a atual unidade no AME Mais, com ampliação da estrutura e dos serviços. A previsão divulgada pelo poder público é de investimento de aproximadamente R$ 42 milhões, com seis novas salas cirúrgicas, 24 leitos e 11 consultórios.

A ampliação havia sido anunciada pelo governador Tarcísio de Freitas em setembro de 2025. Em janeiro deste ano, quando esteve em Araçatuba como governador em exercício, Ramuth visitou o AME e o terreno destinado à expansão.

Prolongamento da João Arruda Brasil

Ramuth também falou sobre o projeto de prolongamento da avenida João Arruda Brasil, da rua do Fico até a via Aguinaldo Fernando dos Santos, conhecida como estrada Boiadeira.

A proposta é da Prefeitura, que solicitou ao Governo do Estado apoio para a elaboração do projeto executivo. Em janeiro, o prefeito Lucas Zanatta apresentou a demanda a Ramuth, que visitou o local.

“É um projeto que tem que ser construído em conjunto”, afirmou o vice-governador nesta terça-feira.

Segundo ele, depois que o município encaminhar os projetos ao Estado, poderão ser avaliadas alternativas para financiar a intervenção, incluindo recursos estaduais, empréstimos subsidiados ou parceria entre Prefeitura e Governo do Estado.

Saúde

Na entrevista, Ramuth também falou sobre investimentos estaduais na saúde e afirmou que uma obra hospitalar mencionada durante a coletiva tem previsão de conclusão até o fim de 2027.

O vice-governador defendeu ainda a Tabela SUS Paulista, programa estadual que complementa os valores pagos por determinados procedimentos realizados por Santas Casas e hospitais filantrópicos.

Segundo Ramuth, o Estado conseguiu reduzir a fila de cirurgias eletivas, embora a demanda permaneça elevada. Ele também citou programas estaduais que vinculam repasses aos municípios ao cumprimento de indicadores de saúde.

Educação

Na área educacional, Ramuth abordou a expansão das escolas de tempo integral e do ensino técnico profissionalizante.

Também citou iniciativas como o Prontos pro Mundo, programa de intercâmbio para alunos da rede estadual, e o Provão Paulista, que oferece vagas em instituições públicas de ensino superior a estudantes da rede pública.

Segundo o vice-governador, seis estudantes de Araçatuba foram selecionados para intercâmbio.

Apoio a Ícaro

A agenda teve caráter eleitoral e Ramuth manifestou apoio à candidatura de Ícaro do Atamor à Câmara dos Deputados.

Segundo o vice-governador, o presidente nacional do MDB, Baleia Rossi, pediu que ele participasse da agenda em Araçatuba ao lado do candidato.

Ao falar sobre renovação política, Ramuth afirmou que idade e experiência, isoladamente, não determinam a qualidade de um mandato.

“Não tem nova política, nem velha política. Eu não acredito nisso”, declarou.

Campanha estadual

Questionado sobre a possibilidade de a eleição estadual ser decidida no primeiro turno, Ramuth afirmou que a campanha trabalha com essa perspectiva.

Levantamentos recentes efetivamente apontam Tarcísio acima de 50% dos votos válidos em alguns cenários, mas pesquisas representam retratos do eleitorado no período em que são realizadas e estão sujeitas às respectivas margens de erro. Pesquisa Datafolha realizada entre 8 e 10 de setembro registrou Tarcísio com 49% das intenções de voto, equivalentes a 56% dos votos válidos, com margem de erro de dois pontos percentuais.

Após Araçatuba, a programação de Ramuth previa compromissos de campanha em Birigui e Lins.

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