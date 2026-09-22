O motorista de 35 anos envolvido no atropelamento que matou Guilherme Correa Lima, de 1 ano e 8 meses, deixou o 1º Distrito Policial de Birigui nesta terça-feira (22), após uma controvérsia envolvendo uma ordem de prisão e o prazo para cumprimento da medida.

Segundo os advogados César Franzói, Isabela Fioroto e Maycon Mazziero, que representam o motorista, durante a conferência da documentação foi constatado que o prazo indicado para cumprimento da ordem judicial havia terminado no domingo (20).

Diante disso, conforme a defesa, o motorista não permaneceu preso e deixou a delegacia acompanhado dos advogados.