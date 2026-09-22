A Prefeitura de Araçatuba liberou nesta terça-feira (22) o trecho recuperado da Avenida Joaquim Pompeu de Toledo entre as ruas Peru e Tupinambás. A intervenção ocorreu na pista no sentido bairro-centro, à margem direita do Córrego Machadinho.

Com a conclusão dos trabalhos, foi restabelecida a circulação no trecho que integra a ligação entre a Rua Anhanguera, marginal da Rodovia Marechal Rondon (SP-300), bairros da região e a área central da cidade.

As obras começaram em 21 de julho de 2025 e foram executadas pela GS Inima Samar. A recuperação envolveu aproximadamente um quilômetro da avenida e incluiu a substituição da infraestrutura de esgoto existente sob a pista.

Interdição começou em janeiro de 2025