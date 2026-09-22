A Prefeitura de Araçatuba liberou nesta terça-feira (22) o trecho recuperado da Avenida Joaquim Pompeu de Toledo entre as ruas Peru e Tupinambás. A intervenção ocorreu na pista no sentido bairro-centro, à margem direita do Córrego Machadinho.
Com a conclusão dos trabalhos, foi restabelecida a circulação no trecho que integra a ligação entre a Rua Anhanguera, marginal da Rodovia Marechal Rondon (SP-300), bairros da região e a área central da cidade.
As obras começaram em 21 de julho de 2025 e foram executadas pela GS Inima Samar. A recuperação envolveu aproximadamente um quilômetro da avenida e incluiu a substituição da infraestrutura de esgoto existente sob a pista.
Interdição começou em janeiro de 2025
A pista foi interditada emergencialmente em 17 de janeiro de 2025, depois que o pavimento cedeu com a passagem de um caminhão no dia anterior, no cruzamento com a Rua Paraguai.
O problema não era inédito. Em março de 2023, antes mesmo da inauguração do prolongamento da avenida, outro veículo de carga ficou preso após o asfalto ceder no mesmo trecho. Em 30 de janeiro de 2025, já durante a interdição, um novo afundamento apareceu no cruzamento com a Rua Paraguai.
O prolongamento da Pompeu de Toledo havia sido inaugurado em julho de 2023, depois de aproximadamente quatro anos de obras.
Nova rede de esgoto
A recuperação incluiu a implantação de um novo interceptor de esgoto de 600 milímetros de diâmetro, em substituição à antiga tubulação de 400 milímetros.
O antigo emissário foi desativado, isolado e preenchido com concreto. As intervenções também envolveram aterramento, preparação da base da pista, pavimentação, implantação de guias e sarjetas, recuperação do talude do Córrego Machadinho e recomposição do passeio público.
Na fase final, foram reinstaladas as grades retiradas durante os trabalhos e refeita a sinalização horizontal.
Segundo informações divulgadas anteriormente pela Prefeitura, algumas escavações chegaram a cerca de quatro metros de profundidade.
Durante a execução dos serviços, trechos da avenida foram liberados gradativamente. Em janeiro deste ano, por exemplo, foi reaberto o segmento entre a Avenida Antônio Pagan e a Rua Tupinambás.
A Prefeitura informou que continuará acompanhando, juntamente com a GS Inima Samar, as condições estruturais da avenida.
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