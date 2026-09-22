A Câmara de Araçatuba aprovou nesta segunda-feira (21) projeto de lei complementar que permite o enquadramento de ADIs (Agentes de Desenvolvimento Infantil) como PEIs (Professores de Educação Infantil). A proposta, encaminhada pelo Executivo, recebeu duas emendas aditivas.
O texto reorganiza a Classe Docente da Educação Infantil e cria 158 cargos de Professor de Educação Infantil, com jornada de 30 horas semanais.
Enquadramento não será automático
A mudança de ADI para Professor de Educação Infantil dependerá do atendimento aos requisitos previstos na legislação.
Cada servidor interessado deverá apresentar a documentação exigida, que será analisada individualmente pelo município para verificar o cumprimento das condições necessárias ao enquadramento.
Os profissionais enquadrados passarão a integrar a Classe Docente do Magistério, com atribuições que incluem regência de turma, planejamento pedagógico, avaliação e acompanhamento do desenvolvimento das crianças.
Os servidores que não forem enquadrados permanecerão como ADIs, mantendo o vínculo com o município, a jornada de 40 horas semanais e a remuneração correspondente ao cargo.
Museus
Na mesma sessão, os vereadores aprovaram quatro projetos que atualizam normas relacionadas ao funcionamento, às finalidades e aos acervos de museus municipais.
As propostas abrangem o Museu da Imagem, do Som e da Comunicação “Alcides Mazzini”, o Maap (Museu Araçatubense de Artes Plásticas), o Museu Ferroviário “Moisés Joaquim Rodrigues” e o Museu Histórico e Pedagógico “Marechal Cândido Rondon”.
O plenário também aprovou dois projetos que alteram o PPA (Plano Plurianual) 2026-2029 e a LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) de 2027 para viabilizar a construção de uma creche na região norte da cidade.
Alimentação durante tratamento
Também foi aprovado, com emenda modificativa, projeto apresentado pelo vereador João Moreira (PP) relacionado aos pacientes transportados pelo município para TFD (Tratamento Fora do Domicílio).
A proposta estabelece o fornecimento de alimentação ou ajuda de custo para despesas com refeições de pacientes e acompanhantes durante os deslocamentos para tratamento.
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