A Câmara de Araçatuba aprovou nesta segunda-feira (21) projeto de lei complementar que permite o enquadramento de ADIs (Agentes de Desenvolvimento Infantil) como PEIs (Professores de Educação Infantil). A proposta, encaminhada pelo Executivo, recebeu duas emendas aditivas.

O texto reorganiza a Classe Docente da Educação Infantil e cria 158 cargos de Professor de Educação Infantil, com jornada de 30 horas semanais.

Enquadramento não será automático

A mudança de ADI para Professor de Educação Infantil dependerá do atendimento aos requisitos previstos na legislação.