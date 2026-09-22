A Polícia Civil vai apurar se houve eventual omissão no dever de cuidado por parte do pai de Guilherme Correa Lima, de 1 ano e 8 meses, morto após ser atropelado no bairro São Genaro, em Birigui. A informação foi dada nesta terça-feira (22) pelo delegado Ícaro Oliveira Borges, do 1º Distrito Policial, responsável pelo inquérito.
Em entrevista coletiva, Borges apresentou pela primeira vez detalhes da investigação após os depoimentos do motorista do Hyundai Sonata, de 35 anos, e do passageiro, prestados na segunda-feira (21).
Segundo o delegado, o pai e a mãe de Guilherme deverão ser intimados nos próximos dias.
“Pela legislação penal e civil, o responsável pela criança tem o dever de proteção e cuidados. Vamos apurar se houve algum tipo de omissão”, afirmou.
A apuração não significa, neste momento, que os pais tenham cometido crime. A Polícia Civil pretende esclarecer as circunstâncias que permitiram que Guilherme, ainda muito pequeno, deixasse a residência e chegasse à rua momentos antes do atropelamento.
Imagens indicam que motorista não fugiu, diz delegado
Outro ponto relevante apresentado pelo delegado envolve a conduta do motorista após o atropelamento.
Segundo Borges, as imagens analisadas até agora indicam que o condutor manteve o mesmo padrão de deslocamento depois de atingir a criança, o que, na avaliação atual da investigação, é um indício contrário à hipótese de fuga deliberada.
“Há indícios de que não houve fuga. Na mesma velocidade em que ele saiu, assim permaneceu até o último trecho que tivemos acesso de imagens de câmeras de segurança”, declarou.
Motorista e passageiro disseram em depoimento que não perceberam que o carro havia atingido a criança. Segundo os relatos, os vidros estavam fechados e havia música no interior do automóvel.
Após deixar o local, o motorista levou o passageiro de volta à cervejaria onde o havia buscado.
Ligação revelou atropelamento
Segundo a investigação, o motorista participava de um encontro familiar antes de buscar o amigo.
“Ele disse que, na parte da manhã, estava em um evento familiar. Por volta das 15h, entrou em contato com o passageiro, já que são amigos, e, então, passou na cervejaria para buscá-lo e dar uma volta no município de Birigui”, disse Borges.
Durante o trajeto, eles passaram pela rua Coriolano Pompeu Paes de Campos e pararam para conversar com o pai de Guilherme. O passageiro é amigo dele e padrinho da criança.
De acordo com a reconstrução apresentada pela polícia, durante a conversa Guilherme saiu pelo portão da residência, que estava aberto, atravessou a rua e permaneceu diante do Hyundai Sonata.
Quando o motorista colocou o veículo em movimento, ocorreu o atropelamento.
Depois de ser deixado novamente na cervejaria, o passageiro recebeu uma ligação do pai de Guilherme informando o que havia acontecido.
Passageiro voltou ao local
Segundo os depoimentos, motorista e passageiro ficaram abalados ao saber do atropelamento.
O passageiro retornou ao endereço, mas afirmou ter deixado o local por medo de represálias.
“Segundo a declaração, ao chegar ao local, havia aglomeração de pessoas, as quais diziam que iriam acertar as contas com quem deu causa ao atropelamento. Temendo por sua vida, ele não permaneceu no endereço”, relatou o delegado.
O passageiro teria então telefonado para o motorista e contado o que ocorria no local. Segundo essa versão, o condutor decidiu não retornar.
Polícia apura consumo de álcool
O passageiro confirmou ter consumido bebida alcoólica. Segundo o delegado, porém, até o momento não foi identificada conduta ilícita atribuída a ele.
O motorista negou ter ingerido álcool.
Investigadores estiveram na cervejaria na segunda-feira em busca de informações e imagens de câmeras de segurança que possam ajudar a verificar os relatos.
“Estamos apurando sobre isso. Estivemos no estabelecimento e ainda aguardamos algumas informações para verificar se ele estaria junto com o passageiro no local”, afirmou Borges.
Carro será periciado
O Hyundai Sonata deverá passar por perícia ainda nesta semana.
A investigação reúne os depoimentos, imagens de câmeras de segurança e laudos periciais para reconstruir as circunstâncias do atropelamento e definir eventuais responsabilidades.
Até o momento, o caso é investigado como homicídio culposo na direção de veículo automotor. O enquadramento poderá ser reavaliado conforme o avanço do inquérito.
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