A Polícia Civil vai apurar se houve eventual omissão no dever de cuidado por parte do pai de Guilherme Correa Lima, de 1 ano e 8 meses, morto após ser atropelado no bairro São Genaro, em Birigui. A informação foi dada nesta terça-feira (22) pelo delegado Ícaro Oliveira Borges, do 1º Distrito Policial, responsável pelo inquérito.

Em entrevista coletiva, Borges apresentou pela primeira vez detalhes da investigação após os depoimentos do motorista do Hyundai Sonata, de 35 anos, e do passageiro, prestados na segunda-feira (21).

Segundo o delegado, o pai e a mãe de Guilherme deverão ser intimados nos próximos dias.