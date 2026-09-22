Um adolescente de 17 anos foi apreendido pela Guarda Civil Municipal (GCM) durante uma ação de patrulhamento contra o tráfico de drogas no bairro São José, em Araçatuba, na madrugada desta terça-feira (22).
A ocorrência foi registrada na Rua Paulino Gato, nas proximidades da conhecida “Esquina Maluca”, região que recebe ações de patrulhamento das forças de segurança.
Segundo as informações apuradas, equipes da GCM realizavam patrulhamento quando decidiram abordar o adolescente. Durante a revista, os agentes encontraram uma quantia em dinheiro distribuída em diferentes notas.
Questionado sobre a origem do valor, o jovem inicialmente não teria apresentado uma explicação aos guardas.
Ainda durante a abordagem, conforme o registro da ocorrência, o adolescente teria admitido envolvimento com a venda de drogas na região e informado aos agentes o local onde os entorpecentes estariam escondidos.
Droga estava escondida nas proximidades
Uma das equipes se deslocou até o ponto indicado pelo adolescente e realizou buscas.
No local, os guardas localizaram um saco contendo 51 microtubos com cocaína, além de R$ 135 em dinheiro, também em cédulas de diferentes valores.
O material foi apreendido e encaminhado para os procedimentos policiais.
Ocorrência foi apresentada no plantão
O adolescente foi conduzido ao plantão policial de Araçatuba, onde a ocorrência foi apresentada como ato infracional análogo ao tráfico de drogas.
Por se tratar de um adolescente, foram adotados os procedimentos previstos na legislação específica para menores de idade.
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