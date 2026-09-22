Um adolescente de 17 anos foi apreendido pela Guarda Civil Municipal (GCM) durante uma ação de patrulhamento contra o tráfico de drogas no bairro São José, em Araçatuba, na madrugada desta terça-feira (22).

A ocorrência foi registrada na Rua Paulino Gato, nas proximidades da conhecida “Esquina Maluca”, região que recebe ações de patrulhamento das forças de segurança.

Segundo as informações apuradas, equipes da GCM realizavam patrulhamento quando decidiram abordar o adolescente. Durante a revista, os agentes encontraram uma quantia em dinheiro distribuída em diferentes notas.