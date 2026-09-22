Araçatuba e outras cidades do noroeste paulista estão entre as regiões que devem registrar aumento das instabilidades nesta semana. A Defesa Civil do Estado de São Paulo renovou o alerta para a ocorrência de chuvas fortes entre esta segunda-feira (21) e quarta-feira (23).

Em Araçatuba, a terça-feira (22) já começou com chuva. Segundo a previsão do IPMet, da Unesp de Bauru, o tempo deve permanecer instável entre terça e quinta-feira, com possibilidade de novos períodos de precipitação.

A previsão aponta acumulados de até 20 milímetros de chuva em Araçatuba no período. As temperaturas devem variar entre 17°C e 33°C, enquanto os ventos podem atingir velocidades entre 17 km/h e 23 km/h.