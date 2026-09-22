Araçatuba e outras cidades do noroeste paulista estão entre as regiões que devem registrar aumento das instabilidades nesta semana. A Defesa Civil do Estado de São Paulo renovou o alerta para a ocorrência de chuvas fortes entre esta segunda-feira (21) e quarta-feira (23).
Em Araçatuba, a terça-feira (22) já começou com chuva. Segundo a previsão do IPMet, da Unesp de Bauru, o tempo deve permanecer instável entre terça e quinta-feira, com possibilidade de novos períodos de precipitação.
A previsão aponta acumulados de até 20 milímetros de chuva em Araçatuba no período. As temperaturas devem variar entre 17°C e 33°C, enquanto os ventos podem atingir velocidades entre 17 km/h e 23 km/h.
O cenário também é acompanhado pela Defesa Civil devido à possibilidade de temporais em diferentes pontos do estado. Para a região de Araçatuba, são previstos acumulados entre 50 e 70 milímetros durante o período de alerta.
Além da chuva, os temporais podem vir acompanhados de raios, ventos fortes e possibilidade pontual de granizo.
Na Baixada Santista, no Litoral Norte, na Capital e na Região Metropolitana, os acumulados previstos variam entre 70 e 90 milímetros. Já na Serra da Mantiqueira e nas regiões de São José dos Campos, Campinas, Sorocaba, Registro, Itapeva, Marília, Bauru, Presidente Prudente, Araraquara, São José do Rio Preto, Araçatuba, Barretos, Franca e Ribeirão Preto, são esperados volumes entre 50 e 70 milímetros.
Atenção para alagamentos
A Defesa Civil orienta atenção principalmente em locais que já receberam volumes elevados de chuva nos últimos dias. Com o solo mais encharcado e os níveis de rios ainda elevados em algumas áreas, novas precipitações podem aumentar o risco de alagamentos, enxurradas e deslizamentos.
A previsão é de que as instabilidades ganhem intensidade a partir desta terça-feira (22), com possibilidade de chuva mais abrangente também na quarta-feira (23).
Durante períodos de tempestade, a recomendação é evitar áreas sujeitas a alagamentos, não atravessar pontos com correnteza e procurar abrigo seguro durante a ocorrência de raios e ventos fortes.
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