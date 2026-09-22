Moradores de Araçatuba podem se inscrever em cursos profissionalizantes gratuitos oferecidos pelo programa Qualifica SP. As formações têm início previsto para 13 de outubro e abrangem áreas como administração, tecnologia, logística, vendas e atendimento.

Entre as opções disponíveis para Araçatuba estão cursos de Operador de Empilhadeira, Assistente Administrativo, Inglês para Recepção, Técnico em Vendas, Assistente Contábil, Assistente de Recursos Humanos, Auxiliar de Logística, Excel, Gestão de TI, Arquitetura e Sistemas.

As formações fazem parte de uma oferta estadual de 6.469 vagas disponibilizadas pelo Qualifica SP por meio da plataforma Trampolim. Há oportunidades em diferentes formatos e áreas profissionais.