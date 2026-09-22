Moradores de Araçatuba podem se inscrever em cursos profissionalizantes gratuitos oferecidos pelo programa Qualifica SP. As formações têm início previsto para 13 de outubro e abrangem áreas como administração, tecnologia, logística, vendas e atendimento.
Entre as opções disponíveis para Araçatuba estão cursos de Operador de Empilhadeira, Assistente Administrativo, Inglês para Recepção, Técnico em Vendas, Assistente Contábil, Assistente de Recursos Humanos, Auxiliar de Logística, Excel, Gestão de TI, Arquitetura e Sistemas.
As formações fazem parte de uma oferta estadual de 6.469 vagas disponibilizadas pelo Qualifica SP por meio da plataforma Trampolim. Há oportunidades em diferentes formatos e áreas profissionais.
Do total, mais de 2,9 mil vagas são destinadas a cursos realizados de forma online, permitindo a participação de moradores de diferentes municípios paulistas.
Inscrições
Os interessados devem realizar o cadastro pela plataforma Trampolim. Os prazos não são iguais para todas as formações: parte das vagas recebe inscrições até 27 de setembro, enquanto outras permanecem disponíveis até 4 de outubro.
As aulas dos cursos desta etapa estão programadas para começar em 13 de outubro.
A iniciativa atende tanto pessoas que procuram a primeira oportunidade no mercado de trabalho quanto trabalhadores que pretendem adquirir novas habilidades ou mudar de área profissional.
Os cursos abrangem ainda setores como gastronomia, beleza, turismo, construção, serviços, tecnologia e administração.
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