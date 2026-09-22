Um caminhão carregado com laranjas tombou após atravessar a pista contrária e atingir outro caminhão nesta segunda-feira (21), na Rodovia Euclides da Cunha, em Jales.

O acidente ocorreu na altura do km 584, no sentido Santa Fé do Sul. De acordo com as informações apuradas no local, o caminhão que transportava as laranjas perdeu o controle, invadiu a faixa contrária e acabou tombando.

Durante o deslocamento, o veículo atingiu a lateral de um caminhão que seguia no sentido Fernandópolis e transportava porcos.