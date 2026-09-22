Um caminhão carregado com laranjas tombou após atravessar a pista contrária e atingir outro caminhão nesta segunda-feira (21), na Rodovia Euclides da Cunha, em Jales.
O acidente ocorreu na altura do km 584, no sentido Santa Fé do Sul. De acordo com as informações apuradas no local, o caminhão que transportava as laranjas perdeu o controle, invadiu a faixa contrária e acabou tombando.
Durante o deslocamento, o veículo atingiu a lateral de um caminhão que seguia no sentido Fernandópolis e transportava porcos.
O veículo acabou saindo parcialmente para a lateral da rodovia. O motorista não ficou ferido.
Já o condutor do caminhão carregado com laranjas sofreu ferimentos leves. Até a última atualização, não havia informações sobre a unidade de saúde para onde ele foi encaminhado.
Após o acidente, uma das faixas da Rodovia Euclides da Cunha precisou ser interditada no sentido Fernandópolis durante à tarde.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.