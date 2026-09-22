22 de setembro de 2026
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EUCLIDES DA CUNHA

Caminhão de laranja invade contramão e bate em caminhão de porcos

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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O acidente ocorreu na altura do km 584, no sentido Santa Fé do Sul
O acidente ocorreu na altura do km 584, no sentido Santa Fé do Sul

Um caminhão carregado com laranjas tombou após atravessar a pista contrária e atingir outro caminhão nesta segunda-feira (21), na Rodovia Euclides da Cunha, em Jales.

O acidente ocorreu na altura do km 584, no sentido Santa Fé do Sul. De acordo com as informações apuradas no local, o caminhão que transportava as laranjas perdeu o controle, invadiu a faixa contrária e acabou tombando.

Durante o deslocamento, o veículo atingiu a lateral de um caminhão que seguia no sentido Fernandópolis e transportava porcos.

O veículo acabou saindo parcialmente para a lateral da rodovia. O motorista não ficou ferido.

Já o condutor do caminhão carregado com laranjas sofreu ferimentos leves. Até a última atualização, não havia informações sobre a unidade de saúde para onde ele foi encaminhado.

Após o acidente, uma das faixas da Rodovia Euclides da Cunha precisou ser interditada no sentido Fernandópolis durante à tarde.

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