A Prefeitura de Guaiçara, na região de Araçatuba, abriu um processo seletivo com 20 vagas temporárias para profissionais com formação nos níveis fundamental, médio, técnico e superior.
Os salários variam de R$ 1.721,15 a R$ 3.913,82, de acordo com a função e a escolaridade exigida.
Entre os cargos destinados a candidatos com ensino fundamental completo estão Auxiliar Folguista (Casa Lar) e Cuidador Residente (Casa Lar).
Para quem possui ensino médio ou formação técnica, há oportunidades para Educador Social, Pajem, Técnico de Enfermagem e Tutor de Classe.
Já as vagas que exigem ensino superior contemplam profissionais de diferentes áreas. O edital prevê oportunidades para Fisioterapeuta, Psicólogo e professores da educação infantil, ensino fundamental, Arte, Educação Física, Informática e Inglês.
Inscrições
As inscrições podem ser feitas até 27 de setembro, às 23h30, pela plataforma da CMM Assessoria e Consultoria em Gestão Pública, responsável pela organização do processo seletivo.
A taxa varia conforme o nível de escolaridade: R$ 40 para cargos de ensino fundamental, R$ 50 para ensino médio ou técnico e R$ 60 para funções de nível superior.
Prova
Todos os candidatos inscritos deverão realizar uma prova objetiva, com duração prevista de três horas.
A aplicação está programada para 18 de outubro de 2026. O local e as demais informações sobre a avaliação devem ser consultados pelo candidato na área destinada aos inscritos.
As contratações serão realizadas por tempo determinado, conforme as regras estabelecidas no edital do processo seletivo.
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