A Prefeitura de Guaiçara, na região de Araçatuba, abriu um processo seletivo com 20 vagas temporárias para profissionais com formação nos níveis fundamental, médio, técnico e superior.

Os salários variam de R$ 1.721,15 a R$ 3.913,82, de acordo com a função e a escolaridade exigida.

Entre os cargos destinados a candidatos com ensino fundamental completo estão Auxiliar Folguista (Casa Lar) e Cuidador Residente (Casa Lar).