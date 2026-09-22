O setor pet em Araçatuba registrou 61 novas empresas entre janeiro e agosto de 2026, segundo levantamento do Observatório Econômico. O número representa alta de 13% em relação ao mesmo período de 2025, quando foram contabilizados 54 registros.
No mesmo intervalo, o total de novas empresas abertas no município passou de 4.254 para 4.918, crescimento de 15,6%. O setor pet respondeu por 1,24% das formalizações deste ano.
O levantamento considera a atividade principal registrada no CNPJ. Portanto, os dados mostram novas formalizações, mas não medem a sobrevivência das empresas, o faturamento ou a geração de empregos.
Varejo e atividades veterinárias crescem
O varejo de animais, artigos e alimentos para pets liderou as aberturas. O segmento passou de 15 novos registros em 2025 para 22 neste ano, alta de 46,7%.
As atividades veterinárias também cresceram. Foram 19 novas empresas até agosto, contra 12 no mesmo período do ano passado, avanço de 58,3%.
Por outro lado, os serviços de banho e tosa recuaram de 19 para 14 registros, queda de 26,3%. Já a hospedagem de animais domésticos passou de sete para duas novas empresas.
Pequenos negócios predominam
As microempresas representam 98,4% dos novos registros do setor pet em 2026. Além disso, os microempreendedores individuais (MEIs) responderam por 28 aberturas, contra 22 no ano passado.
As sociedades empresárias limitadas também avançaram, passando de 17 para 26 registros. Entre janeiro e abril, o município contabilizou 40 novos negócios do setor, sendo abril o mês com mais aberturas, com 12.
Empresas estão espalhadas por 40 bairros
As 61 novas empresas estão distribuídas por 40 bairros de Araçatuba. O Ipanema liderou, com cinco registros.
Em seguida aparecem o Conjunto Habitacional Hilda Mandarino, o Conjunto Habitacional Nossa Senhora Aparecida e o Dona Amélia, com três novas empresas cada.
Segundo o Observatório Econômico, os dados permitem acompanhar o comportamento do setor e podem subsidiar ações de orientação e capacitação voltadas aos empreendedores.
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