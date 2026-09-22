O setor pet em Araçatuba registrou 61 novas empresas entre janeiro e agosto de 2026, segundo levantamento do Observatório Econômico. O número representa alta de 13% em relação ao mesmo período de 2025, quando foram contabilizados 54 registros.

No mesmo intervalo, o total de novas empresas abertas no município passou de 4.254 para 4.918, crescimento de 15,6%. O setor pet respondeu por 1,24% das formalizações deste ano.

O levantamento considera a atividade principal registrada no CNPJ. Portanto, os dados mostram novas formalizações, mas não medem a sobrevivência das empresas, o faturamento ou a geração de empregos.

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