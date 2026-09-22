O jovem Wesley da Costa Nascimento, de 19 anos, morreu na tarde dessa segunda-feira (21), após ser esfaqueado em Auriflama. Ele estava internado na Santa Casa de Araçatuba desde a madrugada do último domingo (20).

Segundo informações do boletim de ocorrência registrado na noite dos fatos, uma equipe da Polícia Militar foi acionada para comparecer ao Pronto-socorro de Auriflama. Havia relatos de que um homem recebia atendimento médico após sofrer ferimentos provocados por arma branca.

Ao chegarem ao local, os policiais souberam que a vítima apresentava quatro perfurações. Os ferimentos atingiram o crânio, a região subclávia direita, a orelha esquerda e o maxilar. Além disso, o estado de saúde era considerado crítico.