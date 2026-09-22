O jovem Wesley da Costa Nascimento, de 19 anos, morreu na tarde dessa segunda-feira (21), após ser esfaqueado em Auriflama. Ele estava internado na Santa Casa de Araçatuba desde a madrugada do último domingo (20).
Segundo informações do boletim de ocorrência registrado na noite dos fatos, uma equipe da Polícia Militar foi acionada para comparecer ao Pronto-socorro de Auriflama. Havia relatos de que um homem recebia atendimento médico após sofrer ferimentos provocados por arma branca.
Ao chegarem ao local, os policiais souberam que a vítima apresentava quatro perfurações. Os ferimentos atingiram o crânio, a região subclávia direita, a orelha esquerda e o maxilar. Além disso, o estado de saúde era considerado crítico.
Por conta da gravidade, a equipe médica transferiu o jovem para Araçatuba. Wesley permaneceu internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) da Santa Casa.
Briga teria ocorrido durante festa
Os policiais militares também receberam a informação de que o crime teria ocorrido durante uma festa em uma área de lazer na vicinal Luiz Bido. Segundo o registro, o local não teria câmeras de segurança. Posteriormente, a perícia esteve no imóvel.
Horas depois, vídeos passaram a circular pelas redes sociais e foram entregues à polícia. Com as imagens, os investigadores conseguiram identificar dois suspeitos, ambos menores de idade.
Os adolescentes permaneciam foragidos até o fechamento desta reportagem.
Morte foi constatada nessa segunda-feira
A morte de Wesley foi constatada às 14h53 dessa segunda-feira. Em seguida, o irmão da vítima compareceu à Central de Polícia Judiciária para comunicar o falecimento.
O corpo seguiu para o IML (Instituto Médico Legal), onde passaria por exame necroscópico.
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