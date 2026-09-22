22 de setembro de 2026
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Jovem de 19 anos morre após ser esfaqueado em Auriflama

Por Vitor Moretti | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Crime ocorreu durante uma festa, em uma área de lazer na zona rural de Auriflama na madrugada de domingo (20)
Crime ocorreu durante uma festa, em uma área de lazer na zona rural de Auriflama na madrugada de domingo (20)

O jovem Wesley da Costa Nascimento, de 19 anos, morreu na tarde dessa segunda-feira (21), após ser esfaqueado em Auriflama. Ele estava internado na Santa Casa de Araçatuba desde a madrugada do último domingo (20). 

Segundo informações do boletim de ocorrência registrado na noite dos fatos, uma equipe da Polícia Militar foi acionada para comparecer ao Pronto-socorro de Auriflama. Havia relatos de que um homem recebia atendimento médico após sofrer ferimentos provocados por arma branca.

Ao chegarem ao local, os policiais souberam que a vítima apresentava quatro perfurações. Os ferimentos atingiram o crânio, a região subclávia direita, a orelha esquerda e o maxilar. Além disso, o estado de saúde era considerado crítico.

Por conta da gravidade, a equipe médica transferiu o jovem para Araçatuba. Wesley permaneceu internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) da Santa Casa.

Briga teria ocorrido durante festa

Os policiais militares também receberam a informação de que o crime teria ocorrido durante uma festa em uma área de lazer na vicinal Luiz Bido. Segundo o registro, o local não teria câmeras de segurança. Posteriormente, a perícia esteve no imóvel.

Horas depois, vídeos passaram a circular pelas redes sociais e foram entregues à polícia. Com as imagens, os investigadores conseguiram identificar dois suspeitos, ambos menores de idade.

Os adolescentes permaneciam foragidos até o fechamento desta reportagem.

Morte foi constatada nessa segunda-feira

A morte de Wesley foi constatada às 14h53 dessa segunda-feira. Em seguida, o irmão da vítima compareceu à Central de Polícia Judiciária para comunicar o falecimento.

O corpo seguiu para o IML (Instituto Médico Legal), onde passaria por exame necroscópico.

 

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