O vice-governador de São Paulo, Felicio Ramuth (MDB), candidato à reeleição ao cargo na chapa encabeçada pelo governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), estará em Araçatuba nesta terça-feira (22) para cumprir agenda de campanha. A visita está prevista para começar às 14h, em uma padaria na região central da cidade.

A programação prevê encontro com eleitores e correligionários e atendimento à imprensa. A vinda foi divulgada pelo gabinete do vereador Ícaro Morales (MDB), candidato a deputado federal nas eleições deste ano.

Será a primeira passagem de Ramuth por Araçatuba desde janeiro, quando esteve no município na condição de governador em exercício.