O vice-governador de São Paulo, Felicio Ramuth (MDB), candidato à reeleição ao cargo na chapa encabeçada pelo governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), estará em Araçatuba nesta terça-feira (22) para cumprir agenda de campanha. A visita está prevista para começar às 14h, em uma padaria na região central da cidade.
A programação prevê encontro com eleitores e correligionários e atendimento à imprensa. A vinda foi divulgada pelo gabinete do vereador Ícaro Morales (MDB), candidato a deputado federal nas eleições deste ano.
Será a primeira passagem de Ramuth por Araçatuba desde janeiro, quando esteve no município na condição de governador em exercício.
Ramuth deixou o PSD e anunciou sua filiação ao MDB em março deste ano. Posteriormente, foi confirmado como candidato a vice-governador na chapa de Tarcísio, que disputa a reeleição ao governo paulista.
Visita em janeiro
Na passagem anterior por Araçatuba, Ramuth participou de agenda relacionada ao Residencial Vida Nova Araçatuba 2, empreendimento habitacional com 733 moradias.
Na mesma visita, o governo estadual anunciou investimentos para transformar o atual AME (Ambulatório Médico de Especialidades) de Araçatuba em AME Mais, ampliando a estrutura existente.
O projeto anunciado prevê investimento estimado em cerca de R$ 42 milhões e inclui seis salas cirúrgicas, 24 leitos e 11 consultórios.
Ramuth também conheceu o trecho previsto para o prolongamento da avenida João Arruda Brasil em direção à Estrada Boiadeira.
A proposta foi apresentada pela Prefeitura de Araçatuba, que solicitou apoio do Governo do Estado para a elaboração do projeto executivo. A intervenção pretende criar uma nova ligação viária para a região norte do município.
Campanha
A visita desta terça ocorre durante a campanha eleitoral de 2026. Ramuth concorre novamente ao cargo de vice-governador na chapa de Tarcísio. A composição eleitoral foi definida após a mudança partidária de Ramuth, que deixou o PSD e ingressou no MDB neste ano.
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