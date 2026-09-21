Uma mulher procurou a Polícia Civil de Araçatuba no domingo (20) e pediu medidas protetivas de urgência contra um homem com quem afirma ter mantido um relacionamento durante aproximadamente seis meses.
Segundo o boletim de ocorrência, após o fim do relacionamento, na quarta-feira (17), o homem teria intensificado ligações telefônicas e mensagens de voz enviadas pelo WhatsApp.
A mulher relatou ainda que, durante o relacionamento, ele apresentava comportamento que ela considerava possessivo e ciumento e aparecia com frequência em locais onde ela estava.
Em algumas ocasiões, segundo o relato, o homem teria permanecido em frente à residência dela e tentado se esconder ao perceber sua presença.
A mulher informou à polícia que não houve agressões físicas nem ofensas verbais durante o relacionamento.
Ameaças após término
Conforme o registro policial, após o término o homem teria feito ameaças relacionadas à possibilidade de a mulher iniciar outro relacionamento.
Em uma das declarações atribuídas a ele, teria afirmado que, caso ela não ficasse com ele, “não ficaria com mais ninguém”.
A mulher também relatou uma cobrança de R$ 15 mil que o homem afirma ter gasto ou repassado durante o relacionamento. Segundo ela, ele teria mencionado a possibilidade de recorrer a outras pessoas para realizar a cobrança.
Outro ponto envolve um veículo que teria sido financiado pelo homem para uso dela. Após o término, segundo o relato, ele passou a exigir que a mulher assumisse as parcelas. Ela afirmou ter devolvido o automóvel.
Conteúdo íntimo
A mulher informou ainda que o homem teria imagens e vídeos íntimos dela. Parte do material, segundo afirmou, teria sido produzida sem sua autorização, enquanto outras fotos teriam sido enviadas por ela durante o relacionamento.
Ela disse temer que o conteúdo seja divulgado ou encaminhado a familiares como forma de constrangimento.
Diante dos episódios relatados, a mulher representou criminalmente e solicitou medidas protetivas de urgência.
Entre os pedidos estão a manutenção de distância mínima de 100 metros dela e de seus familiares e a proibição de contato pessoal, telefônico, por aplicativos ou outros meios.
A ocorrência foi registrada como ameaça e perseguição no contexto de violência doméstica. O caso será apurado pela Polícia Civil.
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