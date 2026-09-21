Uma mulher procurou a Polícia Civil de Araçatuba no domingo (20) e pediu medidas protetivas de urgência contra um homem com quem afirma ter mantido um relacionamento durante aproximadamente seis meses.

Segundo o boletim de ocorrência, após o fim do relacionamento, na quarta-feira (17), o homem teria intensificado ligações telefônicas e mensagens de voz enviadas pelo WhatsApp.

A mulher relatou ainda que, durante o relacionamento, ele apresentava comportamento que ela considerava possessivo e ciumento e aparecia com frequência em locais onde ela estava.