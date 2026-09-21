A Santa Casa de Araçatuba ampliou a capacidade de realização de colonoscopias no Centro de Tratamento Oncológico com a entrada em funcionamento de um novo equipamento. O colonoscópio, da marca Pentax, foi doado pelas voluntárias da CCCA (Campanha de Combate ao Câncer de Araçatuba) e custou R$ 126.596,25.
Antes da aquisição, o Serviço de Oncologia realizava cerca de nove colonoscopias por mês. Com o novo aparelho, a previsão informada pelo hospital é alcançar 16 procedimentos por semana, aproximadamente 64 por mês.
A mudança representa capacidade mensal cerca de sete vezes maior que a anterior.
“Com isso, estaremos agendando rapidamente os pedidos de exames e não teremos mais fila de espera”, afirma Silvana da Silva, supervisora administrativa do Serviço de Oncologia.
Diagnóstico
A colonoscopia permite visualizar o intestino grosso e a parte final do intestino delgado por meio de um tubo flexível equipado com câmera. O procedimento é utilizado na investigação de alterações e pode permitir a retirada de pólipos.
Segundo a Santa Casa, o câncer colorretal está entre os tipos da doença com maior incidência entre os pacientes atendidos pelo hospital, referência para 40 municípios da região.
O médico endoscopista Sérgio Godoy Rodrigues, integrante da equipe do Serviço de Endoscopia, explica que a retirada de lesões consideradas pré-cancerígenas durante o procedimento pode impedir a evolução de alterações que poderiam se transformar em câncer.
“Daí a importância do rastreamento de rotina”, afirma. “Só temos a agradecer às voluntárias da Campanha de Combate ao Câncer por mais esse investimento que vai ajudar muito a população e salvar vidas”, acrescenta Rodrigues.
Trabalho voluntário
A Campanha de Combate ao Câncer de Araçatuba completa 62 anos de atuação, aproximadamente 40 deles com ações diretamente relacionadas à Santa Casa.
Desde a inauguração do prédio do Centro de Tratamento Oncológico, em 2004, as voluntárias mantêm atividades junto a pacientes, familiares e profissionais da instituição.
Segundo o hospital, essa atuação também resulta em investimentos em equipamentos, insumos e procedimentos destinados à assistência e à ampliação da oferta de exames.
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