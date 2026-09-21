A Santa Casa de Araçatuba ampliou a capacidade de realização de colonoscopias no Centro de Tratamento Oncológico com a entrada em funcionamento de um novo equipamento. O colonoscópio, da marca Pentax, foi doado pelas voluntárias da CCCA (Campanha de Combate ao Câncer de Araçatuba) e custou R$ 126.596,25.

Antes da aquisição, o Serviço de Oncologia realizava cerca de nove colonoscopias por mês. Com o novo aparelho, a previsão informada pelo hospital é alcançar 16 procedimentos por semana, aproximadamente 64 por mês.

A mudança representa capacidade mensal cerca de sete vezes maior que a anterior.