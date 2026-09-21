Um homem procurado pela Justiça por dívida de pensão alimentícia foi preso na manhã desta segunda-feira (21), em Araçatuba. O mandado de prisão civil foi constatado durante uma abordagem do GEP (Grupamento Especializado de Patrulhamento), da GCM (Guarda Civil Municipal).

A equipe fazia patrulhamento preventivo quando recebeu uma denúncia de que um homem estaria apresentando comportamento agressivo em via pública, na avenida 2 de Dezembro, nas proximidades da rua Clibas de Almeida Prado, na Vila Alba.

Os guardas foram ao endereço e localizaram o homem. Durante consulta aos sistemas policiais, constataram a existência de um mandado de prisão civil contra ele.