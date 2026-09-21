Um homem procurado pela Justiça por dívida de pensão alimentícia foi preso na manhã desta segunda-feira (21), em Araçatuba. O mandado de prisão civil foi constatado durante uma abordagem do GEP (Grupamento Especializado de Patrulhamento), da GCM (Guarda Civil Municipal).
A equipe fazia patrulhamento preventivo quando recebeu uma denúncia de que um homem estaria apresentando comportamento agressivo em via pública, na avenida 2 de Dezembro, nas proximidades da rua Clibas de Almeida Prado, na Vila Alba.
Os guardas foram ao endereço e localizaram o homem. Durante consulta aos sistemas policiais, constataram a existência de um mandado de prisão civil contra ele.
A ordem havia sido expedida pela 1ª Vara da Família e Sucessões da Comarca de Araçatuba e estava relacionada a débito de pensão alimentícia.
O homem foi informado sobre o mandado e conduzido à CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Araçatuba.
Sem resistência
Segundo a GCM, ele permaneceu tranquilo durante a abordagem e o deslocamento, sem oferecer resistência ou tentar fugir. Por isso, não houve necessidade do uso de algemas.
Após o registro da ocorrência, o homem permaneceu à disposição da Justiça para o cumprimento da ordem judicial.
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