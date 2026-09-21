Uma família de Araçatuba procura por um mecânico de 33 anos que desapareceu após deixar uma unidade do Complexo Prisional de Tremembé, no interior de São Paulo. O caso foi comunicado à Polícia Civil no sábado (19).
Segundo o boletim de ocorrência, o homem cumpria pena e teria sido beneficiado com a progressão para o regime aberto.
Sem notícias, familiares procuraram a unidade prisional para saber quando ocorreria a liberação. Inicialmente, teriam sido informados de que a saída dependeria da conclusão dos procedimentos administrativos.
Posteriormente, segundo o registro policial, a família recebeu a informação de que o mecânico já havia deixado a unidade no dia 16 de setembro, por volta das 18h.
Desde então, os familiares afirmam não ter conseguido contato com ele.
Última informação
De acordo com as informações repassadas à família, depois de deixar o sistema prisional o homem teria sido levado até o Terminal Rodoviário do Tietê, na capital paulista.
A partir desse ponto, não há informações sobre o paradeiro dele. A irmã, de 32 anos, procurou a Polícia Civil e registrou o desaparecimento.
A ocorrência foi registrada como desaparecimento de pessoa. Até o momento do registro, não havia suspeitos nem indicação de envolvimento de terceiros. O caso deverá ser investigado pela Polícia Civil.
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