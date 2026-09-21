Uma família de Araçatuba procura por um mecânico de 33 anos que desapareceu após deixar uma unidade do Complexo Prisional de Tremembé, no interior de São Paulo. O caso foi comunicado à Polícia Civil no sábado (19).

Segundo o boletim de ocorrência, o homem cumpria pena e teria sido beneficiado com a progressão para o regime aberto.

Sem notícias, familiares procuraram a unidade prisional para saber quando ocorreria a liberação. Inicialmente, teriam sido informados de que a saída dependeria da conclusão dos procedimentos administrativos.