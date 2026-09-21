O motorista de 35 anos envolvido no atropelamento que matou Guilherme Correa Lima, de 1 ano e 8 meses, em Birigui, prestou depoimento à Polícia Civil na manhã desta segunda-feira (21). Ele foi ouvido pelo delegado Ícaro Oliveira Borges por aproximadamente duas horas, acompanhado dos advogados César Franzói e Isabela Fioroto.

Segundo a defesa, o motorista manteve a versão apresentada desde domingo (20): não percebeu que havia atingido uma criança. A novidade após o depoimento é que ele relatou ter sentido um impacto durante o deslocamento do veículo.

De acordo com a advogada Isabela Fioroto, motorista e passageiro perceberam o impacto, mas acreditaram que o automóvel tivesse passado sobre uma pedra, um buraco ou outro obstáculo na via.