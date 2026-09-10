A apresentação à Polícia Civil do motorista de 35 anos que conduzia o Hyundai Sonata envolvido no atropelamento que matou Guilherme Correa Lima, de 1 ano e 8 meses, abre uma nova etapa da investigação em Birigui.
O menino foi atingido no sábado (19), diante da casa da família, no bairro São Genaro. Imagens mostram Guilherme caminhando muito próximo à parte dianteira do automóvel enquanto o pai conversava com o passageiro. O pai depois passou pela traseira do carro e, na sequência, o veículo começou a se movimentar.
A Polícia Civil registrou inicialmente o caso como homicídio culposo na direção de veículo automotor e afastamento do local do acidente. A defesa, porém, afirma que o motorista não percebeu que havia atingido a criança e somente soube da morte posteriormente, por terceiros. Ele se apresentou no domingo (20) e deveria prestar depoimento nesta segunda-feira (21).
As duas informações não autorizam, neste momento, uma conclusão sobre responsabilidade. O inquérito deverá esclarecer o que efetivamente ocorreu e quais condutas tiveram relevância para o resultado. Estas são dez questões que permanecem abertas:
1. O motorista tinha condições de enxergar Guilherme?
Essa pode ser uma das questões centrais. Guilherme tinha apenas 1 ano e 8 meses e aparece nas imagens muito próximo à frente do automóvel. Será necessário determinar se, da posição do motorista, a criança estava dentro ou fora de seu campo de visão. Altura do menino, características do Hyundai Sonata, posição do banco, retrovisores e eventuais pontos cegos podem ser considerados pela perícia. Não é possível concluir apenas pelas imagens externas que o motorista necessariamente viu — ou que não poderia ter visto — a criança.
2. O que exatamente mostram as câmeras?
As imagens precisam ser examinadas integralmente e em sequência. Uma avaliação inicial da Polícia Civil indicou que o motorista teria percebido o ocorrido antes de deixar o local; a defesa sustenta o contrário. O DVR foi apreendido e poderá fornecer material em qualidade e sequência adequadas para a análise técnica.
3. O motorista percebeu o impacto?
Essa questão é diferente de saber se ele viu Guilherme antes do atropelamento. Mesmo que a criança estivesse fora do campo visual, a investigação poderá verificar se o impacto seria perceptível dentro do automóvel — por ruído, movimento do veículo ou reação das pessoas que estavam do lado de fora. A resposta dependerá de elementos técnicos e testemunhais.
4. Por que o motorista deixou o local?
O Código de Trânsito Brasileiro tipifica o afastamento do local quando a finalidade é fugir de responsabilidade penal ou civil. Portanto, sair do local, isoladamente, não resolve a questão jurídica sobre a intenção da conduta. A defesa afirma que o motorista saiu porque não percebeu o atropelamento e só soube posteriormente. Caberá à investigação confrontar essa versão com imagens, depoimentos e demais provas.
5. O motorista poderia ter evitado o atropelamento?
A investigação poderá analisar velocidade, forma de arrancada, tempo transcorrido entre a despedida e o início do movimento, posição da criança e possibilidade de percepção do risco. O homicídio culposo na direção de veículo automotor está previsto no artigo 302 do CTB, mas a manutenção ou eventual alteração do enquadramento dependerá da apuração.
6. O passageiro viu a criança?
O passageiro conversava com o pai de Guilherme momentos antes do atropelamento. Seu depoimento poderá esclarecer se percebeu a criança diante do carro, se disse alguma coisa ao motorista e o que ocorreu dentro do veículo imediatamente depois do impacto. A Polícia Civil já havia identificado o passageiro no sábado.
7. O pai percebeu que Guilherme havia saído de casa?
As imagens descritas no boletim indicam que o menino saiu enquanto o pai conversava com o passageiro e que o pai passou pela traseira do veículo sem perceber que o filho estava diante dele. Depois do atropelamento, segundo o registro policial, o pai gritou e tentou seguir o automóvel.
8. A investigação avaliará eventual falha no dever de vigilância?
Esta é uma questão juridicamente possível, mas que exige especial cautela para não transformar uma família enlutada em culpada sem base investigativa. O ECA estabelece aos pais deveres de guarda e cuidado dos filhos menores. O Código Penal também prevê, em termos gerais, que uma omissão pode ter relevância penal quando alguém tinha obrigação legal e possibilidade concreta de agir para impedir determinado resultado. Isso não significa que os pais de Guilherme tenham cometido crime, muito menos que tenham “assumido o risco” da morte. Para qualquer responsabilização seria necessário apurar as circunstâncias concretas, previsibilidade, possibilidade efetiva de impedir o ocorrido e eventual nexo entre uma omissão e o resultado.
9. Houve omissão de socorro?
O CTB prevê deveres específicos relacionados ao socorro em acidentes com vítima e também trata penalmente da omissão. Entretanto, a versão da defesa de que o motorista desconhecia o atropelamento é diretamente relevante para a análise dessa questão. Será preciso estabelecer primeiro o que ele percebeu e em que momento tomou conhecimento do acidente.
10. Qual será a conclusão jurídica do inquérito?
O registro inicial aponta homicídio culposo na direção de veículo automotor e afastamento do local. Isso não significa que esses serão necessariamente os enquadramentos ao fim da investigação. A Polícia Civil deverá reunir perícia, imagens, depoimento do motorista, declarações do passageiro e das demais testemunhas antes de concluir o inquérito.
O que se sabe até agora
Guilherme foi atropelado na tarde de sábado, na rua Coriolano Pompeu Paes de Campos. O Hyundai Sonata havia parado diante da residência porque o passageiro conhecia o pai da criança. Enquanto os dois conversavam, o menino saiu da casa e caminhou para a frente do automóvel.
Quando o veículo começou a sair, Guilherme foi atingido. O resgate constatou a morte no local. A perícia foi acionada e o equipamento que armazenava as imagens das câmeras de segurança foi apreendido.
Ainda no sábado, a Polícia Civil identificou motorista, passageiro e veículo. Policiais foram ao endereço do condutor, mas ele não foi encontrado naquele momento.
No domingo, o motorista se apresentou acompanhado dos advogados César Franzói e Isabela Fioroto. A defesa afirmou que ele não percebeu o atropelamento, não teve intenção de fugir e tomou conhecimento da morte posteriormente. O inquérito ficou a cargo do 1º Distrito Policial de Birigui.
Guilherme foi sepultado no domingo, no Cemitério Municipal da Consolação, em Birigui.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.