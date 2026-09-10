A apresentação à Polícia Civil do motorista de 35 anos que conduzia o Hyundai Sonata envolvido no atropelamento que matou Guilherme Correa Lima, de 1 ano e 8 meses, abre uma nova etapa da investigação em Birigui.

O menino foi atingido no sábado (19), diante da casa da família, no bairro São Genaro. Imagens mostram Guilherme caminhando muito próximo à parte dianteira do automóvel enquanto o pai conversava com o passageiro. O pai depois passou pela traseira do carro e, na sequência, o veículo começou a se movimentar.

A Polícia Civil registrou inicialmente o caso como homicídio culposo na direção de veículo automotor e afastamento do local do acidente. A defesa, porém, afirma que o motorista não percebeu que havia atingido a criança e somente soube da morte posteriormente, por terceiros. Ele se apresentou no domingo (20) e deveria prestar depoimento nesta segunda-feira (21).