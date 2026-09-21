Um homem foi detido após ser encontrado dentro de um contêiner utilizado para armazenar materiais na Fatec Araçatuba, na Avenida Prestes Maia, no bairro Planalto. O caso aconteceu por volta das 20h30 de domingo (20) e foi registrado pela Polícia Civil durante a noite.

Segundo o boletim de ocorrência, o vigilante, que fazia uma ronda de rotina nas proximidades da caixa-d'água da instituição, percebeu que um contêiner estava aberto. O compartimento era fechado apenas com um arame, em substituição ao cadeado.

Ao verificar o interior do contêiner, o vigilante encontrou um homem separando objetos que, segundo o relato registrado no BO, seriam posteriormente retirados do local. Na área externa, havia aproximadamente 20 metros de fio de extensão elétrica, de bitola 2,5 mm, além de uma máquina de serra circular da marca Black+Decker.